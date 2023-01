¿A qué hora sale The Last of Us? Dónde ver el tercer capítulo de la serie

Ya es domingo, sinónimo de un nuevo episodio de The Last of Us. La serie que la rompe en HBO y HBO Max estrenará su tercer episodio esta noche en simultáneo en el streaming y TV.

La historia de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en solo dos episodios ya ha demostrado la gran categoría y estar a la altura del videojuego del mismo nombre en la que está basada la producción. De hecho los fanáticos han aplaudido la serie, algo siempre difícil cuando se trata de versiones basadas en juegos.

De hecho la serie ya fue renovada por una segunda temporada, llevando el mundo post-apocalíptico de The Last of Us a una historia más extensa tal como el juego de Naughty Dog.

¿A qué hora se estrena The Last of Us?

El tercer episodio de The Last of Us llega hoy 29 de enero a partir de las 23:00 horas de Chile, mientras que estos son los horarios según el país en Latinoamérica:

20:00 horas - México, Guatemala, Honduras.

21:00 horas - Perú, Colombia, Panamá, Ecuador.

22:00 horas - Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico.

23:00 horas - Paraguay, Chile , Argentina, Uruguay: 11:00 pm.

02:00 horas - España (lunes 16 de enero).

¿Dónde ver The Last of Us?

La serie está disponible por streaming en la plataforma HBO Max, donde deste este domingo tendrá ya el tercer capítulo y ya puedes ver los dos primeros. Pero además se estrena en simultáneo todos los domingos un nuevo episodio en el canal de TV HBO.

En total son 9 episodios esta primera temporada, mientras que ya está confirmada la segunda temporada de la serie.

Revisa el tráiler de The Last of Us, episodio 3: