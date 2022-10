Llega el octavo capítulo de House of the Dragon: ¿A qué hora se estrena?

House of the Dragon continúa con su primera y exitosa temporada, que tras el estreno del capítulo 7 volvió a dejar la grande entre los fanáticos con las muertes y compromisos que sucedieron en el episodio. Pero para los fans se acabó la espera para ver un nuevo capítulo.

¿A qué hora se estrena el 1x08 de House of the Dragon?

El octavo y nuevo episodio de la serie se estrena este domingo 9 de octubre a las 22:00 horas en Chile tanto en HBO por TV como en HBO Max. Revisa a continuación los horarios según el país:

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 19:00 horas

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 20:00 horas

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 21:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 22:00 horas

España: 03:00 AM (Lunes 10 de octubre)

¿Qué pasó en el último episodio?

¡Atención! A continuación hay spoilers del 1x07 de House of the Dragon. Si aún no lo has visto y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

En el capítulo 7, vivimos varios dramas con el viaje de los Targaryen a la tierra de los Velaryon por el funeral de la esposa de Daemon (Matt Smith). Uno de los puntos más álgidos fue ver como el hijo menor de Alicent, Aemond, se apropió del dragón de la fallecida Laena.

Esto terminó con una pelea entre los hijos de Alicent y Rhaenyra y a Aemond perdiendo el ojo.

Tras todo esta pelea, el otro gran momento fue ver cómo Rhaenyra y Daemond se unieron en matrimonio para ser toda una dupla en los Siete Reinos a pesar de ser sobrina y tío.

Fingiendo su muerte, Laenor se escapó con su amante y le dejó el camino servido a la Princesa Targaryen para unirse con su tío y unir como nunca antes a la familia.

El octavo episodio tendrá un nuevo salto en el tiempo, pero se ha dicho que este será el último de esta primera temporada. Recordar que apenas se estrenó la serie, se confirmó un segundo ciclo en HBO.

Revisa a continuación el tráiler del nuevo episodio: