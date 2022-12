The Weeknd en Chile: ¿A qué hora es la venta de entradas general para el segundo show?

Atención fanáticos, porque si no sabían el canadiense The Weeknd, anunció un segundo espectáculo musical en su regreso a Chile para 2023, como parte de su gira mundial "After Hours til Dawn Tour". Muchos seguidores se preguntan cuándo será la venta general de entradas, pues, lee la siguiente nota.

¿A qué hora es la venta general de entradas para el segundo concierto de The Weeknd en Chile?

El horario para la venta general del segundo concierto de The Weeknd es el 15 de diciembre a las 11:01 am por la plataforma Ticketmaster.

Por otro lado, su preventa será para clientes Entel o quienes compren con tarjetas Scotia a partir del miércoles 14 a las 11:00 horas.

¿Cuáles son los precios de entradas para el segundo concierto de The Weeknd en Chile?

A continuación damos a conocer los precios para el concierto de The Weeknd en Chile.

¿Cuándo y dónde se realizará el segundo concierto de The Weeknd?

El artista actuará el 16 de octubre de 2023 en el Estadio Bicentenario de La Florida, un recinto que lo recibirá el día anterior con las entradas agotadas. Sus fanáticos de nuestro país, de seguro han estado esperando este retorno del cantante canadiense a Chile.

¿Cómo llegar al Estadio Bicentenario La Florida en transporte público?

Para que llegues de forma correcta y sin problemas al recinto donde se presentará el intérprete de La fama, te informamos sobre cómo llegar al Estadio en tren subterráneo o bus de Transantiago.

Si te diriges en metro, debes descender por la estación Rojas Magallanes (L4). En cambio si vas en bus puedes tomar 104,712 ,E04 ,E10 ,MB-81.

La dirección del Estadio Bicentenario La Florida es : Enrique Olivares 1003.

¿Los Tickets para The Weeknd serán nominativos?

Aun no hay información concreta sobre la nominación de entradas. Mientras, estaremos atentos a las novedades sobre este espectáculo que muchos y muchas han estado esperando.

The Weeknd es un artista que ha sorprendido con sus éxitos musicales. El cantante, compositor y productor discográfico canadiense, ha logrado experimentar una creación musical que explora el escapismo, la melancolía, el romance, desarrollando una versatilidad sónica y lirica oscura.

Esperamos que todos sus fans chilenas y chilenos, disfruten este espectáculo musical que de seguro será excelente.