Hace solo unas semanas se dio a conocer que The Weeknd llegará a nuestro país en el marco de su tour After hours til dawn. A partir de esta noticia, pareciera que todos los fanáticos se han vueltos locos con la novedad y han estado atentos a cuándo será la venta de entradas para el concierto. Si no sabías nada de este gran anuncio, pues, no te preocupes, Red Carpet te informará sobre todos los detalles.

¿Cuáles son los precios y dónde comprar entradas para The Weeknd en Chile?

La productora organizadora del evento, DG Medios, informó que hoy 6 de diciembre, comienza una preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia; y también estará disponible una venta general.

Las entradas se venderán a través de la plataforma Ticketmaster las siguientes fechas:

Preventa clientes Entel o con tarjeta Scotiabank : Martes 6 de diciembre desde las 11:00 AM.

: Venta general: Jueves 8 de diciembre desde las 11:01 horas.

Por otro lado, los precios de las entradas para ver The Weeknd en Chile son los siguientes:

El valor de entradas varia desde valores más accesibles a precios más costosos.

¿Cuándo y dónde se realizará el concierto de The Weeknd en Chile?

El espectáculo musical se realizará el día el 15 de octubre de 2023, en el estadio Bicentenario de La Florida.

Así es, es un hecho queridos fans, The Weeknd llegará a Chile brindando un show sonoro que de seguro no olvidarás.

¿Cuáles son los términos y condiciones de Punto Ticket al comprar las entradas?