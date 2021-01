Aglomeración en mall capitalino tras lanzamiento de zapatillas: ¿Qué tienen de especial las Air Jordan 4?

El Mall Plaza Vespucio en La Florida se lleno de compradores esta mañana, quienes con largas filas aglomeraron los pasillos del popular centro comercial.

Todo esto debido a que se generó el rumor de que dos tiendas harían el lanzamiento de las zapatillas Air Jordan IV WMNS 'Fish', lo que motivó que cientos de interesados llegaran hasta el lugar con el objetivo de adquirir un par, llego a tanto el interés que incluso algunos acamparon a las afueras del recinto.

A pesar de los intentos del personal de seguridad del lugar para controlar la situación y tratar de que se respeten las medidas sanitarias debido a la pandemia de Covid-19, la situación se volvió caótica rápidamente debido a que ninguno de los asistentes quería quedar sin el calzado deportivo. El precio bordearía los $150.000, de acuerdo a los presentes.

Algunos asistentes señalaron a través de redes sociales que no ha habido ningún llamado oficial de la tiendas, si no que todo esto estaría basado en un rumor que también se habría originado en redes sociales.

Pero, ¿Qué tienen de especial las nuevas zapatillas?

Las Air Jordan se han hecho muy populares entre celebridades e influencers quienes muestran su calzado a sus seguidores a través de sus redes sociales. Las icónicas zapatillas de Michael Jordan tienen un impresionante club de fans de celebridades y es que a través del documental del aclamado basquetbolista The Last Dance, les dio a los espectadores una mirada más cercana a Air Jordans, la línea de zapatillas homónima del atleta con Nike y los seguidores de famosos que ha obtenido.



Celebridades como Nas, Justin Timberlake y Spike Lee. aparecen en el programa de 10 episodios para hablar sobre su gusto por la marca, pero no son los únicos obsesionados con el calzado, ya que Rihanna, Kylie Jenner, Chris Brown, J Balvin y Cindy Crawford son alguna de las celebridades que utilizan a diario la marca del icono de los Chicago Bulls.

Las zapatillas se pueden comprar a través de Nike.com.

Air Jordan 4

Diseño Air Jordan 4

Diseño Air Jordan 4