"Me hicieron dudar si tenía talento": Karen Bejarano revela fuerte depresión que la alejó de la música

Una fuerte revelación hizo Karen Bejarano esta semana sobre su carrera musical. La cantante estuvo años sin participar de la música tras su éxito en el programa juvenil Mekano, pero de pronto esto no continuó.

Su explicación la dio con Jordi Castell, en el programa de Instagram Live "El Aperitivo", de la Revista Velvet. Y es que Karen Paola, como es conocida, reveló problemas de inseguridad que la hicieron alejarse de la música:

"A mí me mataron un poco la fe en mí. Durante mucho tiempo como que dudaba si tenía talento o no. Hubo tanta gente, durante mucho tiempo, que me decía que yo no cantaba, que mi voz la hacía otra persona, que yo no era cantante, que yo no le había ganado a nadie. Yo me empecé a creer toda esa crítica porque era muy cabra también", relató la expanelista de Mucho Gusto.

En su época en Mekano lanzó 3 discos con sus éxitos.

Con canciones como "Ven Ven Ven" o "Dime" generó un gran éxito en los programas juveniles y con esos y otros hits publicó tres discos, claro que como cuenta Bejarano, post a la era Mekano, los comentarios le surgieron bastante inseguridad:

"Me empezó a dar tanto miedo, tanto terror enfrentarme al qué dirán, a lo que van a decir, a las críticas… Que me fui autoexiliando de la música sin que nadie me lo pidiera más que solamente por esta gente que solo tira odio a través de mensajes, de redes, de Twitter", explicó.

Karen se sinceró con Jordi en este programa e incluso le habló sobre su depresión, relatando que "dudé de que existía ese talento y cada vez que iba a cantar yo sentía que me salía mal. Entonces me iba, me encerraba, me ponía mal. Tuve una depresión muy grande, no solamente a raíz de esto, sino de muchos temas que pasaron en mi vida".

Finalmente la cantante y que estuvo años fuera de la música por estas razones tuvo un tratamiento sicológico que la ayudó en su confianza. Motivos que la alejaron de una de sus pasiones y que por primera vez reveló:

"La gente me preguntaba ‘Karen, ¿por qué no estás en la música?’. ‘Es que no tengo tiempo’. Y era mentira. Uno siempre puede hacerse el tiempo. No es tiempo lo que me faltaba. Era confianza”, cerró.