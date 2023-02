Todas y todos hemos llorado con la película Titanic, dirigida por James Cameron y que logró diversos premios y reconocimientos por parte de la Academia. La historia de amor entre Jack Dawson y Rose De Witt nos hizo emocionar hasta las lágrimas. Una escena que siempre recordamos es la de la puerta cuando Jack decide que solo Rose se apoye en ella en medio del océano, la cual ha sido cuestionada por si existía la posibilidad de que Dawson cabía realmente en el trozo de madera. Tras años del estreno de la cinta, Kate Winslet, se refiere a la escena.

¿Realmente cabía Jack en la puerta? Revisa lo que dijo Kate Winslet

Durante una conversación en el podcast Happy, Sad, Confused, Kate Winslet expresó su punto de vista sobre esta escena.

"La gente parece estar haciendo todo tipo de experimentos para ver si realmente podrían caber en la puerta o no. Es una de esas preguntas sin respuesta", dijo la actriz al referirse que la única oportunidad para confirmar su opinión era volver al set de grabación y descubrir la respuesta a dicha incógnita.

"En realidad, no creo que hubiéramos sobrevivido si ambos hubiéramos subido a esa puerta. No habría sido una idea sostenible. Así que lo escuchaste aquí por primera vez. Sí, podría haber cabido en esa puerta, pero no se habría mantenido a flote", expresó.

¿Qué dijo James Cameron sobre la escena de la puerta?

El cineasta se encuentra preparando un interesante documental con el fin de que otorgue una explicación cientifica sobre si Jack podría sobrevivir. En declaraciones al medio canadiense Toronto Sun durante la promoción en Canadá de su nueva película, Avatar: The Way of Water, Cameron busca ponerle punto final a las quejas que durante más de 20 años ha recibido por la escena.

"Hemos realizado un estudio científico para acabar con todo este asunto y darlo por finiquitado de una vez por todas", declaró el director. Cameron indicó que para desarrollar la investigación recrearon la balsa de la película para llevar a cabo un "exhaustivo análisis forense" con un experto en hipotermia.

"Usamos a dos dobles que tenían la misma masa corporal que Kate y Leo y les pusimos sensores por todas partes. Los metimos en agua helada y comprobamos si podrían haber sobrevivido mediante diversos métodos y la respuesta fue que no había forma de que ambos sobrevivieran. Solo uno pudo sobrevivir", justificó James Cameron.

¿Cuándo se estrena el documental de James Cameron sobre Titanic?

El resultado del documental estará listo en febrero de 2023 y se estrenará como un "pequeño especial" que se encontrará disponible. La producción acompañará el reestreno en cines de todo el mundo de Titanic por su restauración en 4k, el Día de San Valentín.