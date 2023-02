Por fin se realizó el evento más esperado por la industria musical. Se trata de los Premios Grammy 2023, el cual tuvo su edición 65 y reconoció diversos proyectos de artistas musicales. Dentro de ellos se encuentra Taylor Swift, Bad Bunny, Harry Styles, siendo sin duda, los favoritos del público. Revisa cómo les fue en la ceremonia en el siguiente título.

¿Cómo les fue a Taylor Swift, Bad Bunny y Harry Styles en los Premios Grammy 2023?

El artista puerto riqueño Bad Bunny fue el primero en presentarse en el certamen, en donde brindó un homenaje a la música latinoamericana, el cual fue uno de los espectáculos más esperados de la industria musical. Allí, realizó un mix de canciones de su último disco nominado a mejor álbum del año.

Y sí, lo ganó. Bad Bunny ganó en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana con su álbum Un verano sin ti.

Por otro lado, el cantante británico Harry Styles, deslumbró con su vestuario glitter que acaparó las miradas de las y los fotógrafos dentro del espacio. El artista estuvo nominado a 6 categorías (Mejor Video Musical, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Grabación del Año, Mejor Álbum Pop y Mejor Actuación de Pop en Solitario), y resultó ser el ganador de la categoría Álbum del Año con su proyecto: Harry's House.

Finalmente, Taylor Swift también fue una estrella en el certamen. La artista bailó con todo el ritmo de Bad Bunny y terminó siendo la ganadora en la categoría Mejor Video Musical, en donde ganó con su proyecto audiovisual All Too Well: The Short Film. Un gran reconocimiento para la cantante que ha dado que hablar con su álbum Midnights.

Felicitamos a todas las ganadoras y ganadores del certamen Grammy 2023.