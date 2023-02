Penn Badgley reveló por qué pidió no grabar escenas intimas en la temporada 4 de You

La cuarta temporada de You ha dado bastante que hablar. Tras una tercera entrega que nos presentó a un Joe más “estable”, pareciera que el impulso aún sigue en su alma, como también una reducción bastante significativa de las escenas íntimas. Esto se basa debido a una solicitud que, de su protagonista, Penn Badgley a la creadora de la serie, en la cual consistía en dejar de participar en escenas sensuales. Descubre qué le dijo Sara Gamble en el siguiente título.

Penn Badgley reveló por qué pidió no grabar escenas intimas en You 4

Durante una interesante conversación en el podcast Podcrushed, el actor protagonista de la serie, Penn Badgley, indicó sus razones sobre su solicitud.

"Le pregunté a Sara Gamble [la creadora]: "¿Puedo dejar de hacer escenas íntimas?". De hecho, es una decisión que tomé mucho antes de empezar esta serie. Creo que nunca lo he mencionado en público pero hubo un momento en el que me pregunté: ¿Quiero tener una carrera en la que solo interprete al protagonista de una historia de amor?.La fidelidad en las relaciones, especialmente en el matrimonio, es importante para mí".

Luego indicó sobre su decisión en no querer participar más en escenas tan provocativas. "He llegado a un punto en el que pienso que no quiero ponerme en esas situaciones. Así que le dije a Sera: '"Mi deseo es que haya cero escenas de sexo en esta temporada de You. Quiero reducirlas de 100 a cero'"

Sara Gamble entendió perfectamente

Aunque el propio Badgley reconoce que cuando aceptó protagonizar la serie de You estaba contradiciendo su pensamiento o decisión respecto a su matrimonio, cuando le contó a la creadora de la serie su deseo, la creadora fue comprensiva y entendió perfectamente.

"Estaba muy contenta de que hubiese sido sincera con ella. Se comportó como una mujer empoderada, podría decirse, porque tuvo una respuesta muy positiva. Volvieron con un guion en el que habían reducido la intimidad al mínimo", indicó el actor Penn Badgley.