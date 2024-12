"Los números no mienten..." Este es el mejor tenista de la historia para el histórico Boris Becker

Tanto en el tenis como en todos los otros deportes elegir al mejor de todos los tiempos no es una tarea sencilla, no obstante, uno que sí se aventuró con la elección del GOAT del deporte blanco es Boris Becker, mítico tenista alemán exN° 1 del mundo, ganador de 6 Grand Slam y medallista de oro en las Olimpiadas de Barcelona 1992, entre otros logros, eligió al mejor de todos los tiempos y se enfocó en el ‘big three‘, conformado por Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

¿Qué dijo Boris Becker?

El alemán, ganador de la Copa Davis en 1988 y 1989, declaró al podcast de Eurosport Alemania Das Gelbe vom Ball el 2022 su admiración por los tres tenistas, indicando “ Que hayan ganado 20 Grand Slam cada uno es increíble, nunca se igualará . Ellos han jugado entre sí durante los últimos 15 años. No han ganado más porque los han ganado los otros ”.

No obstante, a la hora de elegir al mejor de la historia, el germano eligió a Novak Djokovic , señalando que “Los números no mienten. Como tenista, el número de semanas en el número uno es muy importante y, en ese aspecto, Novak está muy por delante. Si los tres dejasen de jugar hoy, verías a Novak en el número uno”.

Boris Becker y Novak Djokovic son conocidos, ya que el serbio fue pupilo del alemán entre 2014 y 2016, con quien consiguió 6 Majors, 17 Masters 1000 y otros tres títulos ATP.

Boris Becker y Novak Djokovic trabajaron juntos entre el 2014 y 2016. (Foto: Chris Hyde/Getty Images)

Novak Djokovic y la pista libre tras los retiros de Federer y Nadal:

Los números de Novak Djokovic son incuestionables. El serbio de 37 años lo ha ganado todo, conquistando 24 grand slam, obteniendo medalla de oro y bronce en los Juegos Olímpicos de 2024 y 2008 respectivamente y sumando títulos como Copa Davis (2010), ATP Cup (2020), Laver Cup (2018) y otros tantos títulos ATP como los Masters 1000 de Indian Wells, Montecarlo, Roma y Madrid, entre otros.

