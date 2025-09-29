Es tendencia:
¿A qué hora juega Cristian Garin vs. Benjamín Torrealba en el Challenger de Antofagasta? Hora y dónde ver en vivo

El debut del Challenger de Antofagasta trae un choque 100% chileno. Garin y Torrealba se verán las caras por primera vez en el circuito.

Por Javiera López Godoy

Alejandro Tabilo y Benjamín Torrealba
© Getty/InstagramAlejandro Tabilo y Benjamín Torrealba

El Challenger 75 de Antofagasta arranca con condimento local. Cristian Garin (124° ATP) se enfrentará a Benjamín Torrealba (749°) en un cruce inédito entre dos generaciones del tenis nacional. 

Sobre el papel, la ventaja es clara para Gago, pero la ilusión de Torrealba promete darle picante al partido.

¿A qué hora juega Garin vs. Torrealba en Antofagasta?

El choque está programado para este miércoles 1 de octubre, aunque el horario exacto todavía no se confirma. 

Eso sí, a diferencia de otros torneos, aquí no habrá que trasnochar ni madrugar, puesto que todo se jugará en suelo chileno.

¿Dónde ver el partido en vivo?

La transmisión será online y gratuita a través de atptour.com

Solo hay que entrar al menú “Challenger TV”, seleccionar “Challenger” y buscar el torneo bajo el nombre “Antofagasta” o directamente por los jugadores.

