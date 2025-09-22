Después de brillar con la camiseta chilena en la Copa Davis, Cristian Garin (126°) retoma su calendario individual.

El desafío no será sencillo, ya que en su debut en el Challenger 75 de Buenos Aires tendrá al frente al local Nicolás Kicker (299°), un rival que sabe lo que es ganarle.

Será el único chileno en competencia, tras la eliminación de Matías Soto este lunes en primera ronda.

El historial favorece al argentino

Aunque el ranking diga otra cosa, las estadísticas marcan que Kicker tiene ventaja en los duelos personales. Fueron dos choques, aunque bastantes años atrás y ambos quedaron para el trasandino.

En 2012, Kicker le ganó a Garin en el CHF10 por 6-2 y 6-4 en cuartos de final. Y años después, en 2017, le volvió a ganar en la Qualy del ATP 500 de Río, por 6-3 y 7-6(6).

Mucho tiempo ha pasado desde entonces y hoy Garin llega mejor posicionado en la clasificación ATP.

¿A qué hora juega Garin vs. Kicker en Buenos Aires?

El encuentro se jugará este martes 23 de septiembre. El horario todavía no ha sido confirmado, pero lo positivo es que no hay diferencia horaria entre Chile y Argentina, así que cuando se sepa, bastará con mirar el reloj local.

¿Dónde ver el partido en vivo?

No habrá transmisión por TV tradicional, pero sí será posible seguirlo en directo y de manera gratuita a través de Challenger TV, la señal oficial de la ATP. Para acceder: