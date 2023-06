Una de las promesas de campaña del entonces candidato Gabriel Boric era la reforma previsional, la cual busca mejorar las pensiones de todos los ciudadanos mediante un sistema el cual según indica el sitio web del Gobierno valore el trabajo personal, mantenga el ahorro individual y proteja la propiedad en un sistema público/privado y con libertad de elección.

¿Se reactivará la reforma de pensiones? Las claves de la medida para los adultos mayores

El Gobierno definió darle urgencia a la discusiónde la reforma de pensiones de tal forma que el proyecto se pueda votar en particular a inicios de julio según confirmó la Ministra del Trabajo, Jeannette Jara “Vamos a empezar a votar en particular dentro de los primeros días de julio. Como sabemos, en la Mesa Técnica, en la cual lamentablemente Chile Vamos no se sumó, llegamos a ciertos acuerdos con el centro político, los cuales vamos a ingresar como parte de las indicaciones, y esperamos que en el transcurso de los próximos días ese acuerdo se pueda ampliar”.

La jefa de la cartera del Trabajo se mostró dispuesta a reactivar las conversaciones y a ceder en algunos puntos específicos invitando a su vez, a que Chile Vamos y la derecha también lo hagan.

Recordemos que las conversaciones con la derecha están congeladas tras la salida de Christian Larraín de la Subsecretaria de Previsión Social por acusaciones de acoso sexual, ya que su ida frenó por un tiempo el debate de la reforma previsional, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, la que se encuentra estancada en la Comisión del Trabajo de la Cámara.

Sin embargo, la falta del reemplazo del subsecretario ha complicado las conversaciones con miembros de Chile Vamos, el RN Frank Sauerbaum alegó un resquebrajó en las confianzas, además de criticar la tardanza en la nominación del sucesor del Ingeniero Comercial “Llevamos diecisiete días esperando que se nombre” indicó.

De todas formas, el propio Sauerbaum y otros diputados RN se reunieron con la Ministra del Trabajo presentando un documento con las prioridades del partido en materia de pensiones y mostrándose dispuestos a ceder, aunque haciendo hincapié en que “el gobierno tampoco ha flexibilizado su posición”

En la otra vereda, el diputado Juan Santana (PS), presidente de la Comisión del Trabajo valoró el esfuerzo que está realizando el Gobierno, indicando que “el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo de diálogo con el conjunto del mundo político, empresarial y de la sociedad civil. Esto es fiel expresión al ánimo y la voluntad de acuerdos a la cual el Presidente Boric se refirió en la Cuenta Pública” según replicó Emol.