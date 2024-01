Sin dudas que el corazón el Metro de Santiago, por la gente que pasa por ahí a diario, es la estación Baquedano. A un costado de Plaza Italia, cuenta con una ubicación privilegiada, la misma que la hizo ser uno de los puntos de conflicto durante el Estallido Social en 2019.

La entrada principal de Baquedano, la cual cuenta con un piso inferior, fue el foco de bombas molotov, lacrimógenas y diversos proyectiles, en el contexto de enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros durante las protestas de octubre del 2019. Si bien hubo esfuerzos por limpiar el lugar, cada cierto tiempo los rayados volvían a afectar el lugar. Por esta razón, hace algún tiempo las autoridades anunciaron que la zona sería remodelada.

A unos meses del anuncio, hoy pocos reconocerían el lugar. De la apertura o especie de hoyo que estaba en la entrada principal ya no queda nada. Esta fue tapada y en su lugar, solo quedó un acceso a Baquedano pequeña, al igual que la de otras estaciones, mediante una escalera. Esta nueva cara quedó registrada gracias a un video de El Neoliberal, que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Revisa la nueva cara de la estación Baquedano

La remodelación

El presidente de Metro, Santiago Muñoz, explicó que la remodelación de la esta entrada a Baquedano iba a “ser una reapertura que no va a tener mucho que ver el espacio que había antes con lo que se va a entregar, va a quedar completamente cerrado con un solo acceso, como son los tradicionales accesos de Metro a través de una escala mecánica”. Con solo ver las imágenes basta para entender su explicación.

Esta declaración de Muñoz fue hecha en la previa del 18 de octubre del 2023, cuando se cumplían cuatro años del Estallido Social. Desde aquellas manifestaciones, la fecha ha quedado marcada como un día de protestas por los problemas a nivel país. La entrada principal de Baquedano se transformó en el epicentro de estas, ya que desde el 2019 jamás pudo volver a abrir la puerta para los pasajeros.

Memorial por el Estallido Social

Este agujero en el ingreso a la estación de Metro, también cobró el significado de homenaje para las víctimas que dejaron las manifestaciones en el lugar, como lesionados oculares u otros que perdieron la vida en diversos puntos del país. Incluso se ha hablado de realizar un memorial para ellas, pero por ahora la idea no ha logrado ser materializada e incluso, ha provocado polémica.

“El espacio público lo maneja la municipalidad, no lo maneja ni el Metro, ni la Subsecretaría de Derechos Humanos ni nadie. Tiene que haber una conversación, no queda otra. Si no, no va a haber nada. Aquí no puede haber una imposición“, aseguró Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, a Radio Pauta en el mes de julio. Todavía no hay un acuerdo al respecto, en una discusión que se podría retomar cuando se produzca la reapertura definitiva del acceso a la estación Baquedano.