Este miércoles 18 de octubre se conmemora un año más de la revuelta o conocida también como el “Estallido Social” que dejó un total de 3.400 personas heridas debido a enfrentamientos que se produjeron en diversos sectores del país y un lamentable saldo de 34 fallecidos.

Bajo ese contexto, varias diputadas presentaron un proyecto que busca declarar este 18 de octubre como el “Día Nacional Contra el Vandalismo y la Violencia Social como Forma de Manifestación”.

18 de octubre: Presentan proyecto para declarar el Día Nacional contra el Vandalismo

Las diputadas Paula Labra (IND-RN), Chiara Barchiesi (Republicana) y Flor Weisse (UDI) presentaron una iniciativa de artículo único que busca declarar cada 18 de octubre como el Día Nacional contra el Vandalismo.

El documento comienza describiendo que “El 18 de octubre del año 2019 se dio inicio en Chile a una serie de protestas masivas que se tradujeron en constantes disturbios y actos delictuales”.

“La violencia descontrolada que se vivió día a día atemorizó a la población, generando una desestabilización del orden público y la afectación a garantías constitucionales de todos los chilenos” indica el texto.

“Si bien los hechos desencadenados el 18 de octubre del año 2019 afectaron al país en su totalidad, las peores consecuencias las sufrieron los sectores periféricos a lo largo de Chile, donde existían uno o dos supermercados que fueron incendiados quedando completamente fuera de servicio, o donde el transporte público fue totalmente destruido por delincuentes, impidiendo el desplazamiento a los lugares de trabajo, a centros asistenciales y otros servicios”, complementa.

Finalmente, el documento manifiesta que “Consideramos sumamente necesario declarar el día 18 de octubre de cada año como el día nacional contra el vandalismo y la violencia social como forma de manifestación, a modo de recordatorio de que la delincuencia y la odiosidad no pueden ser legitimados como medios de acción política para lograr cambios”.

“La delincuencia debe ser condenada en todas sus formas y por todos los actores del mundo político para resguardar los valores democráticos”, concluye.

“No estamos del lado de los vándalos”

La diputada Paula Labra (IND-RN) se refirió a la conmemoración del 18 de octubre y precisó que ”es importante que como chilenos demos una señal clara de que no estamos del lado de los vándalos y que transformemos oficialmente el 18 de octubre en un día de condena irrestricta a la violencia social”.

“El llamado es a transformar una fecha que tanto daño le hizo a nuestra sociedad, en una enseñanza que nos sirva para recordar que las barricadas, los saqueos, la humillación como ‘el que baila pasa’ y la destrucción, nunca serán una expresión válida que justifique ninguna causa”, agregó.

Por otra parte, la parlamentaria Flor Weisse (UDI) hizo énfasis en que “las legítimas demandas deben ser canalizadas de una forma en que no se afecte el resto del país. Por ello, proponemos que el 18 de octubre no solo sea recordado por los actos de vandalismo, sino que se genere conciencia a los chilenos y chilenas que el vandalismo y la violencia no son aceptables como método de acción política, que deben ser condenados por todos los sectores de la población, ya que atentan no solo contra la institucionalidad, sino especialmente contra la democracia”.