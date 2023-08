El Gobierno tiene contemplado en su agenda un importante proyecto que busca mejorar las pensiones de los adultos mayores del país con su reforma previsional.

Uno de los puntos principales de éste es el 6% de la cotización adicional destinados a un aseguro social y a las cuentas individuales de los trabajadores.

Datos importantes de la reforma previsional ¿Aumentarán las pensiones con esta medida?

Según cifras del Ministerio del trabajo y Previsión Social, aseguraron que la reforma “subirían las pensiones de actuales jubilados en base a una serie de cálculos que van desde el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) hasta la cantidad de años cotizados”.

En cuanto al seguro social, se espera que las jubilaciones aumenten debido a que los cotizantes recibirán una unidad de fomento (UF) por cada año de cotización mientras trabajaban.

Es decir, si se apruebas las condiciones contempladas por el Ejecutivo, el monto de las pensiones aumentaría de la siguiente manera:

Hombres

0 años cotizados: la pensión aumentará en $43.827 10 años cotizados: aumentará en $79.850 20 años cotizados: aumentará en $115.893 30 años cotizados: aumentará en $151.925

Mujeres

0 años cotizados: aumentará en $43.827 10 años cotizados: aumentará en $101.557 20 años cotizados: aumentará en $147.939 30 años cotizados: aumentará en $202.724

Cabe aclarar que si eres beneficiario o beneficiaria de la Pensión Garantizada Universal (PGU), recibirás tu monto junto al pago del beneficio.

¿Cómo funciona el 6% de cotización?

El descuento del 6% de cotización adicional se divide en dos tramos: uno de ellos pertenece al 4% que serán destinados a la creación de un seguro social y el restante 2% irá directo a las cuentas de las trabajadoras y trabajadores que coticen.

En relación a este 4% destinados al seguro social, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, explicó a Meganoticias que “vamos a crear un seguro social que es para los que cotizaron y van a seguir cotizando, no es para los ‘flojos’, que algunos dicen. Yo no me atrevería a decir que las mujeres son flojas: trabajan en la casa, en el trabajo, ganan menos, tienen más lagunas, viven más (mayor expectativa de vida que los hombres)”.

“Nadie le va a quitar la plata a los trabajadores, no se les va a quitar el derecho a la herencia, no va a haber una estatización de fondos. Cada uno va a seguir con su 10%, que ahora va a ser un 12% —por el 2% adicional—, porque se va a fortalecer“, sostuvo la autoridad.