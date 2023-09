¿Quiénes no deben grabar su patente en el vehículo? Algunos no deben pagar el servicio

Este mes de septiembre se promulgó la ley de grabado de patentes en los vidrios y espejos laterales, situación que ha generado polémica ya que si bien la medida tiene como objetivo evitar el robo de vehículos, el costo de realizar este trámite saldrá de cada ciudadano.

Sin embargo, la nueva ley contempla a ciertos grupos de personas beneficiadas, quienes no deberán pagar un costo extra por este trámite.

Con la modificación de la Ley de Tránsito, las personas que resultarán beneficiadas con este trámite son los compradores de vehículos nuevos, debido a que la ley obliga a las automotoras a actuar en este caso.

En este punto Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito señaló el pasado 4 de septiembre que “las automotoras tienen un plazo de 4 meses para empezar este grabado, o sea, que después de 4 meses ningún vehículo puede salir de una automotora o concesionaria sin su grabado en vidrios”.

¿Y los vehículos usados? El plazo para que los autos usados realicen su grabado de patente en espejos retrovisores y vidrios es más amplio , esto según señaló el propio Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz al decir que “los dueños de vehículos van a tener 12 meses para poder grabar los vehículos que ya están en su propiedad“.

¿Cuáles son las multas sino se cumple con las modificaciones a la Ley de Transito?