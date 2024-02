Durante la mañana de hoy se conoció el fallecimiento del alcalde de la comuna de Florida, Jorge Roa Villegas (PDC), quien había sido noticia horas antes tras protagonizar un accidente bajo los efectos del alcohol y anunciar su renuncia a la alcaldía mediante redes sociales.

¿Quién es Jorge Roa? El alcalde De Florida que fue encontrado fallecido en su hogar

Jorge Roa de 68 años era el alcalde de la Municipalidad de Florida , ubicada en la Región del Biobío y vivía su tercer periodo como edil de la comuna.

Roa era militante del Partido Demócrata Cristiano y la presidenta del partido en la Región, María Carolina Inostroza señaló a Radio Bío Bío que “Nos acabamos de enterar que se quitó la vida en su domicilio en la comuna de Florida”, junto con agregar que “para nosotros fue un camarada importante, que le entregó dignidad a los vecinos de Florida”.

Roa había sido protagonista de un accidente de tránsito durante la noche del sábado 10 de febrero.

Momento en el que fue detenido tras chocar contra una casa en estado de ebriedad. Afortunadamente en el sinistro no hubo personas lesionadas, pero el alcalde sí había quedado apercibido y en espera de citación.

El edil había publicado en redes sociales su renuncia:

En un extenso comunicado publicado en su cuenta de Facebook, Jorge Roa, señalaba “Cometí un tremendo error, infringí la ley y como autoridad comunal debo pagar”.

“No huí, no me fui del lugar y esperé que procediera la autoridad. Seguí todas las instrucciones, me sometí a todos los controles” señalaba Roa.

Posteriormente agregó que “No tengo autoridad moral para seguir en mi cargo”, añadiendo que “Hace un tiempo comenzó un deterioro progresivo de mi salud, perdí mucho peso, y no estaba bien ni física ni psicológicamente, poco a poco eso me fue afectando mucho, en especial las deslealtades y traiciones de mi personal de confianza”.

Finalmente el ahora ex alcalde cerró agredeciendo a lasautoridades nacionales, regionales provinciales y comunales que ayudaron en su gestión.