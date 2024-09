En caso de rechazarse en nueva votación, no habrá más discusión sobre el proyecto.

El Séptimo Retiro de AFP ya tuvo su fecha inicial de votación y sufrió un duro revés al rechazarse la idea de legislar. Pese a eso, aún tiene una vida más para seguir debatiéndose, por lo que no está descartado del todo su implementación a futuro.

En lo concreto, fue la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas la que rechazó un séptimo retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones, tras haberse unificado proyectos de los cinco que se presentaron inicialmente.

Y si bien en la previa se esperaba ese resultado, el panorama para la próxima votación y, quizá la final, tampoco pareciera ser muy auspicioso. Esto, considerando que si ya se le bajó el pulgar en la comisión, difícilmente remonte en la Sala de la Cámara de Diputados.

¿En qué fecha se vuelve a votar el Séptimo Retiro?

La idea inicial era retomar la discusión en la semana a más tardar en la semana del lunes 9 de septiembre, pero finalmente se debatirá y votará definitivamente después de Fiestas Patrias.

Esto ocurrió ya que tres de las bancadas (UDI, RN y el FA) no dieron unanimidad para permitir la votación. Según informó La Tercera, en la reunión de comités parlamentarios posterior tampoco hubo acuerdo, ya que la UDI y RN salieron de la reunión y no votaron, mientras que el Frente Amplio FA no llegó a una decisión unánime.

Así, en una fecha que aún no está definida con exactitud, la votación para seguir debatiendo o definitivamente rechazar el Séptimo Retiro quedará para las jornadas posterior a las Fiestas Patrias.

En caso de avanzar, la iniciativa después debería ser revisada por una Comisión mixta en caso de pasar las vayas iniciales. Tras eso, vendría la fase de vetos y observaciones del Presidente de la República y si se aprueba en ambas Cámaras, el Mandatario debe volver a revisarlas.

Por eso, le espera un largo camino al Séptimo Retiro en caso de pasar la votación tras las fiestas del 18 de septiembre.