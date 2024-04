Llega el mes de mayo y con él novedades como el feriado del Día del Trabajador. Esta jornada celebra a todos quienes ejercen actividad laboral y muchos de ellos tendrán el día libre.

Y no se trata de algún cambio de la Ley 40 horas, si no que por ley el 1 de mayo permite que trabajadores no operen en dicho día, tal como sucede en Año Nuevo y Navidad, por ejemplo.

Llega ahí la pregunta de qué puede abrir y qué no en el comercio para este miércoles 1 de mayo en Chile. A continuación te mostramos la respuesta.

¿Qué puede abrir en el feriado del Día del Trabajador?

Este miércoles 1 de mayo es el Día del Trabajador en Chile, el cual es un feriado irrenunciable. Debido a la Ley 19.973, sectores del comercio como malls y supermercados no abrirán.

Hay excepciones para este feriado irrenuncibale del 1 de mayo. Estos sectores del comercio SÍ podrán abrir en el Día del Trabajador:

Establecimientos de entretenimiento como: cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos .

. Casinos de juego y otros lugares de juego con autorización legal.

de juego y otros con autorización legal. Centros y locales de venta de combustibles .

. Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria. Tiendas de conveniencia asociada a establecimientos de venta de combustibles, es decir, aquellos lugares comerciales de venta directa al público ubicados dentro del recinto de las bencineras, con venta de alimentos preparados en el mismo sitio y consumidos por el cliente en el propio local.

Es importante destacar que pequeños locales como negocios o almacenes podrán abrir. En este caso, es decisión de cada dueño funcionar o no el 1 de mayo, siempre y cuando esa jornada ellos se hagan cargo de la atención.