El próximo miércoles 1 de mayo se conmemora en Chile el Día del Trabajador, el cual corresponde a un feriado irrenunciable, por lo que muchos ciudadanos se preguntan cómo funcionará el comercio ese día.

¿Abrirán los supermercados y malls el 1 de mayo?

No, los supermercados y malls no abrirán este 1 de mayo, ya que el comercio no puede funcionar en los feriados irrenunciables.

Imagen referencial / Aton Chile

¿Qué sí puede abrir en un feriado irrenunciable?

De acuerdo a la legislación chilena, en un feriado irrenunciable, como el del 1 de mayo, solo pueden abrir:

Clubes

Restaurantes

Establecimientos de entretenimiento, tales como: cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos

Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados

Establecimiento de venta de combustibles (bencineras o bombas de bencina).

Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Tiendas de conveniencia asociada a establecimientos de venta de combustibles, es decir, aquellos lugares comerciales de venta directa al público ubicados dentro del recinto de las bencineras, donde se elaboran y venden alimentos preparados en el mismo sitio, y son consumidos por el cliente en el propio local.

