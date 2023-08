El 6% de la reforma previsional se trata de la parte medular de la reforma previsional del Gobierno cuyo fin es mejorar y aumentar las pensiones de miles de adultos mayores que en la actualidad no la pasan bien debido a sus bajos montos.

La interrogante que busca resolver el Gobierno ¿Qué pasará con el 6% de la reforma previsional?

La Comisión de Trabajo de la Comisión de Diputados sigue sesionando el proyecto en el que uno de los temas más conflictivos entre la oposición y el Gobierno para llegar a acuerdos es en relación al 6% de la reforma previsional.

Desde la oposición proponen que el 6% adicional sea dirigido específicamente a la cuenta de capitalización individual en las mismas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y se oponen a la postura del Ejecutivo.

Recordemos que desde el Gobierno detallaron que el descuento del 6% de cotización adicional se dividirá en dos tramos: uno de ellos pertenece al 4% que serán destinados a la creación de un seguro social y el restante 2% irá directo a las cuentas de las trabajadoras y trabajadores que coticen.

“Nadie le va a quitar la plata a los trabajadores”

En relación a la creación del seguro social, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, explicó a Meganoticias que “vamos a crear un seguro social que es para los que cotizaron y van a seguir cotizando, no es para los ‘flojos’, que algunos dicen. Yo no me atrevería a decir que las mujeres son flojas: trabajan en la casa, en el trabajo, ganan menos, tienen más lagunas, viven más (mayor expectativa de vida que los hombres)”.

“Nadie le va a quitar la plata a los trabajadores, no se les va a quitar el derecho a la herencia, no va a haber una estatización de fondos. Cada uno va a seguir con su 10%, que ahora va a ser un 12% —por el 2% adicional—, porque se va a fortalecer”, detalló la titular del Trabajo.