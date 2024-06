Se acerca la hora de inicio de las Elecciones Primarias y todavía hay dudas respecto de estos comicios. Si bien no se realizan en todo Chile, las comunas y regiones donde si se llevarán a cabo tienen preguntas por responder. ¿Qué pasa si una persona no va a votar? ¿Cuál es la multa o forma de excusarse para no hacerlo?

¿Qué pasa si no voto en las primarias?

Si no votas en las primarias no pasa nada , porque estas elecciones son voluntarias, por lo tanto no hay multa, ni infracción para las personas que no se presenten este domingo en su local de votación. Del mismo modo, tampoco es necesario excusarse.

Las votaciones que sí serán obligatorias son las Elecciones Municipales del 27 de octubre y la segunda vuelta del 24 de noviembre, aunque la realización de esta última todavía está por confirmar. La multa en este caso será de 0,5 a 3 UTM, es decir entre $32.885 y $197.310, aproximadamente.

Es importante recordar que debido a que las primarias se realizan solo en algunas regiones y comunas, no todos los electores pueden votar, sino que solo aquellos que viven en las zonas con comicios.

¿Cómo saber si puedo votar?

Para saber si hay elecciones en tu comuna o región ingresa con tu RUT a consulta.servel.cl . La plataforma del Servel te indicará inmediatamente si puedes votar y dónde hacerlo.

¿Qué comunas y regiones tienen elecciones?

La región de Coquimbo y la región de Aysén son las únicas dos comunas del país que tienen elecciones primarias de gobernadores este domingo 9 de junio.

Además, 60 comunas tienen elecciones de alcalde. Revisa cuáles son en el siguiente cuadro: