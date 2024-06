Son 60 comunas de todo el país que se enfrentarán a elecciones primarias de Alcaldes y Alcaldesas, mientras que en dos regiones (Coquimbo y Aysén) se sumarán las votaciones para Gobernadores, todo con miras a las elecciones municipales que se celebrarán en el mes de octubre.

Desde este domingo 9 de junio, seguramente serán cientos los votantes que harán uso de su voto voluntario para acudir a las urnas y elegir a sus candidatos de preferencia.

¿A qué hora abren las mesas en primarias? Horario y desde qué hora puedo ir a votar

Al igual que en instancias anteriores, las mesas receptoras de sufragios serán abiertas desde las 08:00 hasta las 18:00 horas . Sin embargo, la mesa no podrá cerrar hasta que no existan electores a la espera de emitir su voto.

Cabe recordar que en primarias pueden votar los afiliados a los partidos políticos que pactaron para las Elecciones Primarias y los independientes, refiriéndose este último a aquellos votantes no afiliados a un partido político.

Desde las 08:00 horas abren las mesas

¡Ojo! Hay electores que NO podrán votar

En la vereda contraria, hay un grupo específico de personas que no podrá votar en esta instancia electoral. Servel detalló que se trata de los afiliados a partidos políticos que no hayan pactado , es decir, quienes estén afiliados a partidos políticos que NO formen parte de los siguientes: