El pasado domingo Javier Milei asumió como nuevo presidente de Argentina e inmediatamente este lunes 11 de diciembre tomó una radical medida. Tal como había prometido en su campaña, el mandatario argentino decidió eliminar doce ministerios y quedarse solamente con nueve.

Así lo determinó el nuevo jefe de Estado mediante un decreto llamado DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia). También, Milei definió a sus nueve ministros y a Nicolas Posse como su nuevo jefe de gabinete, hombre muy cercano al nuevo presidente, a quien conoció cuando ambos trabajaban en la empresa privada Corporación América.

¿Cuáles son los ministerios que eliminó Javier Milei en Argentina?

Los doce ministerios que eliminó el presidente de Argentina Javier Milei son los siguientes:

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Turismo y de Deporte Ministerio de Transporte Ministerio de Obras Públicas Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Ministerio de Educación Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Cultura Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Dentro de los cambios, se contempla que la gran mayoría de los nuevos ministerios pasen a otras carteras. Por ejemplo, las funciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación pasan a la Jefatura de Gabinete. A la vez, se van al Ministerio del Interior las carteras de Ambiente y Desarrollo Sostenible; y Turismo y Deportes.

También, dentro de los cambios se contempla la creación del Ministerio de Capital Humano, que pasará a tomar las funciones de los ministerios de Educación; Cultura; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Social; y Mujeres, Géneros y Diversidad.

Asimismo, fueron transferidos al Ministerio de Infraestructura las carteras de Transporte; Obras Públicas; y Desarrollo Territorial y Hábitat. Por último, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solamente pasa a llamarse “Ministerio de Justicia”.

Además, Milei modificó un decreto “anti-nepotismo” para que su hermana, Karina Milei, pueda jurar como secretaria general de la Presidencia, un puesto de gran importancia en el país.

¿Cuáles son los ministerios que sí quedaron en Argentina? Este es el gabinete de Milei

Con todas las modificaciones establecidas por Javier Milei, se definió que desde este mismo 10 de diciembre estos serán los nueve ministerios que funcionarán en Argentina con sus respectivos ministros:

Ministerio de Seguridad: Patricia Bullrich Ministerio de Defensa: Luis Petri Ministerio de Economía: Luis “Toto” Caputo Ministerio del Interior: Guillermo Francos Ministerio de Capital Humano: Sandra Pettovello Ministerio de Justicia: Mariano Cúneo Libarona Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Cancillería): Diana Mondino Ministerio de Infraestructura: Guillermo Ferraro Ministerio de Salud: Mario Russo

Una cifra realmente baja comparándola con Chile, que actualmente tiene 24 ministerios funcionando.

El DNU también contempla que de las cuatro Secretarías de Estado, la de Asuntos Estratégicos, pasa a depender de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posee. Mientras que las otras tres -Legal y Técnica; de Comunicación y Prensa, y la General de Presidencia- tendrán rango y jerarquía de Ministerio.

“No hay plata”: El polémico primer discurso de Javier Milei

En su primer discurso como presidente de Argentina, Javier Milei aseguró que “Lamentablemente tengo que decirlo de nuevo: no hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock”.

Por ello, es que el mandatario anticipó que la política en el país será de austeridad, por lo que Estado dejará de financiar la obra pública y los proyectos de infraestructura quedarán en manos de la iniciativa privada. Ello explica la eliminación de los ministerios.

“En el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo”, anticipó Milei.