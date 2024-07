Este miércoles el senador José Miguel Insulza (PS) generó gran controversia al solicitar que el Gobierno decretará estado de sitio en Santiago, producto de la ola de homicidios ocurridos durante la última semana.

Si bien la medida en un principio no tuvo el apoyo del Ejecutivo, horas más tardes el mismo Presidente Gabriel Boric no cerró las puertas a la propuesta, indicando que no descarta ninguna herramienta constitucional.

¿Qué es el estado de sitio? La propuesta que se debate ante el alza en homicidios en Santiago

El “Estado de Sitio” es uno de los estados de excepción que se encuentra en la Constitución vigente; junto al Estado de Asamblea, Estado de Emergencia y al Estado de Catástrofe.

Esta herramienta, según señala el Diario Constitucional, debe ser declarada por el Presidente de la República con acuerdo del Congreso en caso de guerra interna o “grave conmoción interior”.

Adicionalmente, según señala el artículo 43, inciso 2 de la Constitución Política, tiene las siguientes facultades:

Restringir la libertad de locomoción.

Arrestar a las personas en sus moradas o en lugares que la ley determine y no sean cárceles, ni estén destinados a la detención de reos comunes.

Suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión.

Esta medida rige por 15 días, sin embargo, el Presidente de la República tiene la facultad de pedir una prórroga.

Presidente Boric no descarta estado de sitio, pero aclara “La experiencia comparada no es positiva”

Esta misma jornada, el Mandatario, en un punto de prensa durante su visita oficial a Paraguay, se refirió a los problemas de seguridad que hay en Chile y a la posibilidad de implementar el “estado de sitio” para la Región Metropolitana, tras la propuesta realizada por Parlamentarios.