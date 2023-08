El expresidente de la República, Sebastián Piñera, participó en Mesa Central de Canal 13 y se refirió acerca de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y lo que significó para el país.

La dura opinión de Sebastián Piñera sobre el Golpe de Estado y las violaciones a los DD.HH.

En conversación con el periodista Ivan Valenzuela, el ex jefe de Estado hizo un mea culpa y declaró que “Todos pudimos y debimos haber hecho más para evitar esa barbarie de los atropellos sistemáticos a los DD.HH. La Corte Suprema, los medios de comunicación, los civiles con poder y todos los chilenos“.

En ese contexto, el ex Mandatario reflexionó en que “Una cosa es preguntarse por qué llegamos al 11 de septiembre para nunca más llegar a esas circunstancias”.

Sin embargo, también culpó al gobierno de turno, quien acusó que “la principal responsabilidad es del gobierno de la Unidad Popular que con una minoría quiso imponer un modelo de una sociedad marxista”.

“Me transformé en un opositor del Gobierno Militar”

El ex presidente reveló que “Muy temprano me transformé en un opositor al Gobierno militar por los brutales atropellos a los derechos humanos”. En ese sentido, Piñera confesó que “A mi me duelen mucho las restricciones a la libertad y una dictadura atenta contra la libertad”.

“El 11 de septiembre se derrumba la democracia, pero no fue una muerte súbita y sorpresiva. Fue el triste, tal vez evitable de una secuencia de hechos ”, sentenció.

¿Será feriado el 11 de septiembre?

Si bien el Gobierno actualmente no se ha pronunciado al respecto, si lo hizo hace un mes cuando el diputado de la bancada de la UDI, Álvaro Carter, propuso declarar feriado este 11 de septiembre.

En esa instancia, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, se mostró en desacuerdo con la iniciativa de Carter argumentando que “No es una fecha para celebrar, sino para conmemorar, porque representa un episodio muy trágico”.

“Se impuso como feriado en dictadura, pero fue la democracia la que le dio una nueva connotación, distinta”, cerró.