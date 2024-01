Mediante una declaración pública difundida en sus redes sociales el expresidente, Ricardo Lagos, anunció su retiro oficial de la “vida pública” y la política. Quien fue el mandatario de Chile entre 2000 y 2006 explicó que a sus 85 años había llegado el momento de aportar desde un lugar más privado.

“A mis 85 años comienza un período de transformación en mi forma de contribuir desde un espacio más íntimo, atento siempre a los desafíos que Chile y el mundo tienen por delante”, escribió en su cuenta de Twitter.

¿Por qué Ricardo Lagos deja la vida pública?

Ricardo Lagos explicó principalmente que debido a su edad y sus capacidades físicas había llegado el momento de alejarse de la opinión pública en la que se mantuvo por largos años, según relata en el video que viene acompañado de una tenue melodía de piano de fondo y un cuadro donde está junto a esposa Luisa Durán.

“Próximo a cumplir 86 años, he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me han ido entregando. No obstante, algunas capacidades físicas -como están a la vista- han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión”, argumentó en el video publicado por la Fundación Democracia y Desarrollo, que el propio Lagos fundó.

Quien fue uno de los creadores del PPD comentó que “creo que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública. Es un cambio en mi vida, es un capítulo nuevo que se abre, es un periodo de transformación, en cómo entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor que construyamos entre todos“, afirmó.

“Quiero aprovechar este momento para agradecer. Agradecer a los chilenos y chilenas que se sumaron al proyecto permanente, pensando en Chile para hacerlo grande. Compañeros de ruta, de la academia, de organizaciones sociales, de los sindicatos, de los organismos internacionales, de gobierno, del mundo”, repasó Lagos.

“No voy a guardar silencio”: El aviso de Ricardo Lagos

Pese a que confirmó su salida oficial de la esfera pública y la política, Ricardo Lagos avisó desde ya que “no voy a guardar silencio si me parece que puedo ser un aporte. Seguiré con ustedes, seguiré cuidándome, aprendiendo y escribiendo”.

Cabe recordar que Lagos fue presidente de la República entre el 11 de marzo de 2000 y el 11 de marzo de 2006. Antes fue ministro de Obras Públicas (1994-1998) y Ministro de Educación (1990-1992) y uno de los principales opositores en tiempos de dictadura. También anunció su voto En Contra en el reciente Plebiscito Constitucional.

Con esa experiencia, Lagos afirmó que “deseo que nuestra historia nacional, tanto regional como global, sea un relato compartido en la que seamos capaces de encauzar pacíficamente los desacuerdos y aspirar a un futuro justo, solidario, libre y democrático”.

“Las convicciones y las esperanzas por un Chile mejor permanecen siempre. Y por eso con el corazón lleno de gratitud y esperanza los invito con firmeza, con valentía, a perseguir nuestros sueños, a hacer posible y entender que lo mejor está por venir y solo juntos podemos construirlo”, concluyó el exjefe de Estado.