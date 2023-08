Tras el polémico robo al Ministerio de Desarrollo Social y Familia los cuestionamientos por parte de la derecha continúan cada día más fuertes al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y ahora nuevamente el Partido Republicano presentó en el Congreso Nacional una acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, la cuál es apoyada por todos los partidos de Chile Vamos.

La derecha aseguró que acusarán al ministro Jackson por haber “comprometido gravemente el honor de la nación, de infringir la Constitución y las leyes, y de haber dejado las leyes sin ejecución”. Conoce a continuación qué dijo el Presidente Boric respecto a la nueva acusación contra el ministro Giorgio Jackson.

¿Qué dijo el Presidente Boric sobre la acusación constitucional a Jackson?

Luego de conocer esta acusación constitucional el Presidente de la República, Gabriel Boric se refirió al tema señalando que “las acusaciones constitucionales son parte legítimas de las atribuciones del parlamento, pero las acusaciones constitucionales tiene que tener sustento jurídico y no ir inventando sobre la marcha. En este caso sería más transparente decir que hay ciertos sectores de la política chilena que van a hacer todo lo posible por evitar que el gobierno saque adelante sus reformas, y que lo digan públicamente”.

A este tema el mandatario hizo referencia a la ausencia de diálogo con la oposición en cuanto a la reforma de pensiones “los hemos invitado a conversar hace meses y, por diferentes excusas, no llegan a la mesa, no se sientan, o cuando está a punto de hacerse la reunión dicen ‘no vamos a asistir hasta que usted no saque a tal o cual ministro”.

En cuanto a la poca disposición de la oposición el Presidente Boric señaló “si queremos subir las pensiones, que necesitamos subir las pensiones, tenemos que llegar a un acuerdo al cual nadie va a llegar al 100 por ciento de lo que quería o pensaba antes. Y nosotros como Gobierno hemos dicho que estamos dispuestos a ceder en nuestras posiciones iniciales y hemos cambiado respecto a nuestras posiciones iniciales”.