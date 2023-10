Hace un poco más de dos semanas se conocieron las primeras denuncias en redes sociales de filtraciones e inundaciones en un tramo de la recientemente inaugurada Autopista Vespucio Oriente (AVO), esto provocó que con el paso de días la autoridad mediante el MOP obligara a cerrar un tramo de casi 900 metros con el objetivo de repararlo.

No obstante, la situación no ha mejorado y a los trabajos se suman nuevas inundaciones y atochamiento en el lugar, no cumpliendo con el servicio de conectar en menor tiempo a distintos lugares de Santiago con el sector oriente.

¿Qué dijo el MOP sobre posibles compensaciones por falla en Autopista Vespucio Oriente?

Frente a esta situación, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, indicó que están revisando los contratos con la sociedad concesionaria que administra (y construyó) la Autopista Vespucio Oriente (AVO), para ver la posibilidad de compensaciones a los usuarios que se han visto afectado por la mala calidad del servicio.

En específico la ministra señaló que “Es una situación extremadamente grave que debe ser resuelta a la brevedad. Con nuestros equipos legales estamos revisando toda la situación contractual porque es necesario determinar las compensaciones que los usuarios van a tener que recibir por el deterioro en el servicio que se ha producido los días pasado y lo que están viviendo hoy”.

“Estamos estudiando los contratos y las cláusulas precisas en relación al deterioro en la calidad del servicio que estamos viviendo. La compañía concesionaria debe hacer lo mismo y debe aplicar los ajustes que corresponden en función a lo que establecen los contratos. Así que estamos a la espera de eso” agregó.

Para finalizar, la jefa de cartera señaló que “Hoy la calidad del servicio está completamente degradada y lo que corresponde es que la sociedad concesionaria de cuenta de eso y haga una gestión apropiada de la emergencia que estamos viviendo”.

Al cierre de esta nota, la concesionaria administradora de AVO no ha informado de posibles compensaciones.