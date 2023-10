En el mes de septiembre se promulgó la ley de grabado de patentes en todos los vidrios y espejos laterales de los vehículos, situación que tiene como objetivo evitar el robo de automóviles, pero que ha generado gran polémica por el costo extra que significará hacerlo para cada ciudadano.

Es en ese contexto que en RedGol te traemos toda la información con respecto a los plazos, quienes deben grabar su patente y quienes serán los beneficiados que no deberán realizar este trámite.

¿Hasta cuándo hay plazo? Conoce quiénes deben grabar la patente en su vehículo

Según lo señalado en la nueva ley, la obligación de hacer el grabado de patente en vidrios y espejos de los autos no es obligatoria de inmediato, sino que tiene un plazo que va variando de acuerdo a la condición de nuevo o “usado”:

Para vehículos comercializados con anterioridad ( usados ) a la publicación de esta ley, la obligación será exigible luego de transcurridos doce meses desde la publicación del reglamento en el Diario Oficial, es decir, a partir de 4 de septiembre de 2024.

) a la publicación de esta ley, la obligación será exigible luego de transcurridos doce meses desde la publicación del reglamento en el Diario Oficial, es decir, Para vehículos nuevos, la obligación será exigible desde el cuarto mes de publicado el reglamento en el Diario Oficial, es decir, en el mes de enero de 2024.

¿Quiénes no deben grabar la patente?

Los principales beneficiados con esta medida son los compradores de vehículos nuevos, ya que quienes realicen la compra de un vehículo nuevo desde el mes de enero de 2024 no deberán realizar el grabado de patente, porque este costo será responsabilidad exclusiva de la automotora o concesionaria.

En este punto Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito señaló el pasado 4 de septiembre que “las automotoras tienen un plazo de 4 meses para empezar este grabado, o sea, que después de 4 meses ningún vehículo puede salir de una automotora o concesionaria sin su grabado en vidrios”.

¿Cuáles son las multas sino se cumple con las modificaciones a la Ley de Transito?