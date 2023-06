Instagram es una de las redes sociales más utilizadas por las personas y se ha traducido en que existen más de mil millones de cuentas activas a nivel mundial.

La plataforma de fotografías ofrece la posibilidad de compartir fotografías con otros usuarios del mundo mediante el uso de “hashtags” que es de vital importancia para llegar a un público más amplio y también la de “etiquetas” y “seguidores” para conectar con otras personas.

¿Puedo saber quién ve mi perfil en Instagram?

De manera oficial esto es imposible de comprobar . Existen muchas maneras de identificarlo, ya sea en caso de que dejen algún rastro para comprobarlo.

Es decir, si alguien le da un “me gusta” a tu foto, lo mismo para una “historia” que compartiste o también a un video que publicaste, es probable que dicho usuario haya pasado por tu perfil para mirarlo, no obstante no sabrás a ciencia cierta quién lo visitó.

Si publicas una historia en la aplicación podrás revisar quién miró tu contenido y es una forma un tanto oficial para revisar al menos quien visualiza lo que compartes.

No utilices apps de terceros

Existen aplicaciones que prometen mostrarte en tiempo real quién mira tu perfil de Instagram, sin embargo expertos en ciberseguridad recomiendan no apoyarte de ellas o podrías comprometer tus datos personales.

De acuerdo a lo explicado por el Director de Investigaciones y jefe de Desarrollo de SecurityScorecard, Alex Heid, justifica que “cualquier publicidad de una funcionalidad que muestre que usuarios han visualizado tu perfil no proviene de un servicio legítimo, debería ser evitado porque lo más probable es que sea una app que recoja los datos de los usuarios”.

¿Se pueden ver historias en Instagram sin dejar el visto?

Las historias de Instagram son momentos que publican los usuarios con el fin de compartir un viaje, un paisaje, un momento único con todos sus seguidores en un cierto periodo de tiempo, ya que luego se archivan y se eliminan.

No obstante, también es posible identificar quienes son los que ven estas historias y algunos prefieren el anonimato. Esta es la alternativa para ver las historias sin dejar el visto: