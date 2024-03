El próximo 28 de abril se llevará a cabo la gran Maratón de Santiago 2024, evento que año tras año reúne a miles de corredores nacionales e internacionales en categorías 10K, 21K y 42K, es en ese contexto que una reconocida funeraria anunció la celebración de tres corridas para ayudar en la preparación a este gran hito.

Previa a la Maratón de Santiago: Dónde es la corrida este 24 de marzo y cómo inscribirse

Así es porque la Funeraria Iván Martínez anunció la realización de tres corridas, dos en las comunas de Providencia y una en Maipú.

La primera de estas tres corridas se realizará el domingo 24 de marzo en la comuna de Providencia, el punto de encuentro será en Andrés Bello con Eliodoro Yañez (salida Metro Salvador) y se recorrerá 5 kilómetros hasta Avenida el Cerro con Andrés Bello (Costanera Center).

El horario de citación para los participantes es a las 08:00 am horas y se podrá realizar calentamiento, además se entregarán 60 kits de regalo a los primeros corredores que lleguen a esta gran actividad. Los kits incluyen una polera, una botella de agua y un jockey.

La partida está definida para las 09:00 am horas, así que quienes estén interesados en participar de esta jornada deportiva no deberán inscribirse, ya que la organización del evento señala que solamente deben acudir en la fecha y horario especificado.

Esta corrida cuenta con el apoyo del destacado deportista Fernando Villagrán, corredor paralímpico quien se mostró agradecido con esta actividad, señalando que “Estoy muy agradecido de Funeraria Martínez porque han cumplido mi sueño, no sólo me apoyan en Santiago sino también en la corrida de San Carlos de Bariloche en Argentina. Fomentar el deporte y la vida sana es un plus muy importante, ojalá todas las grandes empresas apoyarán estas instancias y siguieran este ejemplo por el bienestar de la comunidad”.

¿Dónde serán las próximas corridas de la Funeraria Martínez? Las otras corridas serán en Maipú el día 14 de abril, desde el Metro Plaza de Maipú y con dos puntos finales: avenida Pajaritos (5 kms) y Metro Las Rejas (10 kms) y la última, de nuevo en Providencia el 21 de abril, con punto de salida en Metro Salvador y dos metas finales: Av. El Cerro con Andrés Bello (5 kms) y la otra en Sport Francés, Vitacura (10 kms).