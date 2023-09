A partir de este 23 de septiembre llega la primavera en gran parte del hemisferio sur de Sudamérica y es probable que te hayas encontrado con videos e información acerca de regalar flores amarillas hoy jueves 21 de septiembre. Conoce el origen de esta iniciativa y porqué deberías regalar flores amarillas a tu ser amado.

¿Qué significa y por qué se regalan flores amarillas hoy 21 de septiembre?

Su origen se remonta en el 2021 cuando se viralizó en varios videos en TikTok la canción “Flores Amarillas” de Floricienta, una telenovela argentina que protagonizó la actriz Florencia Bertotti.

En el videoclip de la canción se puede observar a mujeres recibiendo flores o girasoles amarillos por parte de sus parejas, enamorados o incluso amigos.

Por lo tanto, el acto de regalar una flor amarilla se traduce en que esa persona te acompañará en aquellos días felices, pero también, en los días complicados para estar allí entregando apoyo y consejos.

Si alguien te da una flor amarilla ten en cuenta que esta persona te considera mucho en su vida y te demuestra su amor y lealtad para este importante día.

Conoce la letra “Flores Amarillas” de Floricienta

Él la estaba esperando con una flor amarilla

Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila

Y el amarillo de sol iluminaba la esquina

Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña

Ella sabía que él sabía

Que algún día pasaría

Que vendría a buscarla

Con sus flores amarillas

No te apures, no detengas

El instante del encuentro

Está dicho que es un hecho

No la pierdas, no hay derecho

No te olvides

Que la vida

Casi nunca está dormida

En ese bar tan desierto los esperaba el encuentro

Ella llegó en limusina amarilla, por supuesto

Él se acercó de repente, y la miró tan de frente

Toda una vida soñada y no pudo decir nada

Ella sabía que él sabía

Que algún día pasaría

Que vendría a buscarla

Con sus flores amarillas

No te apures, no detengas

El instante del encuentro

Está dicho que es un hecho

No la pierdas, no hay derecho

No te olvides

Que la vida

Casi nunca está dormida

Ella sabía que él sabía

Que algún día pasaría

Que vendría a buscarla

Con sus flores amarillas

No te apures, no detengas

El instante del encuentro

Está dicho que es un hecho

No la pierdas, no hay derecho

No te olvides

Que la vida

Casi nunca está dormida

Ella sabía que él sabía

Él sabía, ella sabia

Él sabía, ella sabía y se olvidaron

De sus flores amarillas