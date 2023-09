A pocos días de que se realice la Parada Militar 2023, la Policía de Investigaciones anunció que no será parte del desfile de este año. El evento que se realizará en el Parque O’Higgins generalmente cuenta con la participación de la PDI, pero por una particular razón no podrán estar en esta ocasión.

¿Por qué la PDI no será parte de la Parada Militar 2023?

El director general de la PDI, Sergio Muñoz, confirmó que no serán parte de la Parada Miliar 2023. Esto debido a la exigente carga académica que tienen los Aspirantes de la Escuela de Investigaciones Policiales .

“Se dificulta abstraer a los alumnos para cumplir con esta actividad que demanda horas de entrenamiento en disciplina de fila y desfile”, argumentó el director de la institución.

Pese a ello, Sergio Muñoz confirmó que la institución “participará como ha sido tradicional de todas las actividades que las autoridades del Estado han contemplado en el marco de este nuevo aniversario de la Patria”, pero no directamente en el desfile de las Fuerzas Armadas, sino que solo estarán presentes los altos mandos.

¿Desde cuándo la PDI participa de la Parada Militar 2023?

Fue el año 2019 cuando la PDI participó por primera vez en la Parada Militar. En esa ocasión participaron más de 400 efectivos en el evento y la delegación fue liderada por el director de la escuela, el prefecto César Cortés, quien fue acompañado por 18 detectives del cuerpo de instructores y cuadro directivo.

Luego, desfiló una sección compuesta por 26 alumnos becarios procedentes de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Panamá. Finalmente fueron seis secciones de aspirantes: 3 de hombres y 3 de mujeres.

¿Cuándo es la Parada Militar 2023 y qué instituciones participarán?

Como todos los años, la Parada Militar se realizará el martes 19 de septiembre desde las 11:00 horas. En esta ocasión el evento se llevará a cabo en la Elipse del Parque O’Higgins de Santiago y contará con la presencia del presidente Gabriel Boric y de las máximas autoridades del país.

El desfile contará con la participación de 3.597 efectivos del Ejército, 1.384 de la Armada, 1.040 de la FACh, y 1.715 de Carabineros. Asimismo, del total de esta fuerza, 1.789 serán mujeres.

La duración de este evento será de aproximadamente dos horas y media, por lo que finalizaría cerca de las 13:30 horas.