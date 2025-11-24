Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Panoramas

Panoramas imperdibles en Santiago este fin de año

Estos son los más destacados eventos de la capital.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Panoramas imperdibles en Santiago este fin de año
Panoramas imperdibles en Santiago este fin de año

Durante los últimos meses del año, la ciudad se llena de música: el Estadio Nacional y el Movistar Arena reciben a figuras de talla mundial como Linkin Park, Dua Lipa, Oasis, Shakira y Melendi, junto a artistas chilenos como Los Bunkers, Los Vásquez, Saiko y Joe Vasconcellos. Una cartelera que convierte a Santiago en epicentro regional de la música en vivo y en destino imperdible para los fanáticos.

En medio de esta energía cultural, Providencia se posiciona como uno de los sectores más convenientes y seguros para hospedarse, combinando vida urbana, gastronomía y conectividad.

¿Cómo llegar?

Gracias a su acceso directo a la Línea 6 del Metro, que conecta la comuna con el Estadio Nacional en apenas tres estaciones, Hotel Four Points by Sheraton Santiago ofrece una experiencia práctica y sin complicaciones, ideal para quienes asisten a conciertos o desean vivir una escapada urbana en la capital.

El hotel destaca por su ubicación estratégica, rodeado de restaurantes, bares y teatros, y con acceso rápido tanto al centro como al sector oriente de Santiago. En su interior, ofrece habitaciones amplias y confortables, un gimnasio recientemente renovado y una azotea con piscina al aire libre que permite disfrutar una vista panorámica de la ciudad y la cordillera, generando el equilibrio perfecto entre descanso y energía citadina.

Además, al ser parte de Marriott International, los huéspedes pueden acumular puntos y disfrutar beneficios exclusivos del programa Marriott Bonvoy, que conecta más de 8.000 hoteles en todo el mundo.

Con su combinación de seguridad, conectividad y comodidad, Hotel Four Points by Sheraton Santiago se consolida como el punto de partida perfecto para vivir la temporada de conciertos en Santiago y redescubrir la ciudad desde una perspectiva distinta: cercana, práctica y sin complicaciones.

Publicidad
    Lee también
    Los 4 partidos de NBA que transmite TNT Sports y HBO Max
    Redsport

    Los 4 partidos de NBA que transmite TNT Sports y HBO Max

    Video: Cristóbal Campos realiza brutal atajada en partido amistoso
    Chile

    Video: Cristóbal Campos realiza brutal atajada en partido amistoso

    Niño "traiciona" a O´Higgins por culpa de Charles Aránguiz
    U de Chile

    Niño "traiciona" a O´Higgins por culpa de Charles Aránguiz

    ¿Qué objetivo elegir en el gimnasio?
    Redsport

    ¿Qué objetivo elegir en el gimnasio?

    COMENTARIOS
    Gordon moody
    Better Collective Logo