Durante los últimos meses del año, la ciudad se llena de música: el Estadio Nacional y el Movistar Arena reciben a figuras de talla mundial como Linkin Park, Dua Lipa, Oasis, Shakira y Melendi, junto a artistas chilenos como Los Bunkers, Los Vásquez, Saiko y Joe Vasconcellos. Una cartelera que convierte a Santiago en epicentro regional de la música en vivo y en destino imperdible para los fanáticos.

En medio de esta energía cultural, Providencia se posiciona como uno de los sectores más convenientes y seguros para hospedarse, combinando vida urbana, gastronomía y conectividad.

¿Cómo llegar?

Gracias a su acceso directo a la Línea 6 del Metro, que conecta la comuna con el Estadio Nacional en apenas tres estaciones, Hotel Four Points by Sheraton Santiago ofrece una experiencia práctica y sin complicaciones, ideal para quienes asisten a conciertos o desean vivir una escapada urbana en la capital.

El hotel destaca por su ubicación estratégica, rodeado de restaurantes, bares y teatros, y con acceso rápido tanto al centro como al sector oriente de Santiago. En su interior, ofrece habitaciones amplias y confortables, un gimnasio recientemente renovado y una azotea con piscina al aire libre que permite disfrutar una vista panorámica de la ciudad y la cordillera, generando el equilibrio perfecto entre descanso y energía citadina.

Además, al ser parte de Marriott International, los huéspedes pueden acumular puntos y disfrutar beneficios exclusivos del programa Marriott Bonvoy, que conecta más de 8.000 hoteles en todo el mundo.

Con su combinación de seguridad, conectividad y comodidad, Hotel Four Points by Sheraton Santiago se consolida como el punto de partida perfecto para vivir la temporada de conciertos en Santiago y redescubrir la ciudad desde una perspectiva distinta: cercana, práctica y sin complicaciones.

Publicidad