Se acaba el plazo: El importante bono que podrías tener pendiente y aún no lo cobras

La gran mayoría de los bonos en Chile se pagan mediante transferencia bancaria a quienes resulten beneficiarios. Sin embargo, hay muchas personas que prefieren cobrar los aportes estatales y pensiones de forma presencial.

No obstante, quienes deben cobrar sus beneficios en el Banco Estado o en Caja Los Héroes muchas veces olvidan retirar su dinero o derechamente no saben que les corresponde recibir subsidios y ayudas de Estado. Eso es lo que está ocurriendo justamente con un bono que se pagó a principios de año, pero que aún no lo han ido a cobrar 20.799 personas, por lo que podrían perderlo.

¿Qué bono podrías tener pendiente y aún no lo cobras?

El Instituto de Previsión Social (IPS) hizo un llamado para que la población vaya a cobrar el Aporte Familiar Permanente o conocido popularmente como Bono Marzo .

Este año el beneficio llegó a más de 1 millón 470 mil familias y se pagó entre febrero y marzo de 2023, por lo que queda muy poco tiempo para que se acabe el plazo para cobrarlo. Quienes no vayan a retirar el dinero perderían el bono.

¿Hasta cuándo hay plazo para cobrar el Bono Marzo 2023?

El Aporte Familiar Permanente 2023 tiene un plazo de nueve meses para ser cobrado , desde que se emitió el documento de pago.

Ahora bien, el Bono Marzo se entregó a tres grupos diferentes en tres periodos de tiempo distintos, por lo que los plazos pueden variar en cada persona, aunque son los siguientes:

Grupo 1 – Se pagó desde el 15 al 28 de febrero: Se entrega a quienes cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS. Por lo tanto, el plazo para cobrarlo es entre el 15 y el 28 noviembre .

Se entrega a quienes cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS. Por lo tanto, el . Grupo 2 – Se pagó entre el 1 y el 14 de marzo: Se entrega a quienes cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS. También a pensionados del IPS con cargas familiares. Por lo tanto, el plazo para cobrarlo es entre el 1 y el 14 de diciembre .

Se entrega a quienes cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS. También a pensionados del IPS con cargas familiares. Por lo tanto, el . Grupo 3 – Se pagó desde el 15 de marzo en adelante: Se entrega a los trabajadores y trabajadoras, y también a los pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares. Por lo tanto, el plazo para cobrarlo es desde el 15 de diciembre en adelante .

Asimismo, cabe recordar que se entregó un segundo pago del Aporte Familiar Permanente llamado Bono Marzo duplicado. Este se dio entre el 29, el 30 y el 31 de marzo, por lo que el plazo para cobrarlo es hasta el 29, 30 y 31 de diciembre.

¿Cómo saber si tengo un pago pendiente del Bono Marzo? Consulta con tu RUT el plazo para cobrarlo

Para ver si eres beneficiario del Bono Marzo 2023 debes ingresar al sitio www.aportefamiliar.cl en este ENLACE. Luego coloca tu RUT y fecha de nacimiento y pulsa en “Consultar”.

Inmediatamente verás si recibes el Aporte Familiar Permanente y también información detallada como el Nº de documento; fecha de emisión; fecha de vencimiento hasta cuándo puedes cobrar el dinero; forma pago; lugar pago; monto; y estado del pago.

Una vez que conozcas el lugar al que debes ir a buscar el dinero solo debes llevar tu carnet de identidad y cobrar el pago.

¿Cuánto dinero entrega el Bono Marzo 2023?

El Aporte Familiar Permanente de 2023 entregó una primera cuota de $59.452 por cada carga o familia según cada caso. Luego hubo un pago extraordinario de $60.000, por lo que el monto total de este año fue de $119.452.