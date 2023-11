Durante este 2023 el Gobierno de Chile entregó un Aporte Familiar Permanente extraordinario, el cual consistía en un pago extra de $60 mil que se agregó a los $59.452 por carga pagados en un principio.

No obstante, no todos los beneficiarios han hecho efectivo el cobro de este beneficio, situación que pone en alerta a las autoridades, quienes han llamado a las 20.799 personas que todavía no lo cobran a realizarlo antes de que concluya el plazo de cobranza.

¿Cuándo es? Conoce todos los detalles del Aporte Familiar Permanente en RedGol.

Últimas semanas para cobrar el bono Aporte Familiar Permanente ¿Recibiste el Bono Marzo 2023?

El plazo de cobro de este aporte estatal es de nueve meses después de que se emitió el documento de pago , por lo tanto, se espera que concluya durante el mes de diciembre de 2023.

Si deseas conocer la fecha límite en la que puedes cobrar este beneficio, te invitamos a ingresar tu RUT y fecha de nacimiento en el sitio www.aportefamiliar.cl, en el cual puedes conocer diferentes detalles del pago como “Nº documento”, “fecha de emisión”, “fecha de vencimiento”, “forma pago”, “lugar pago”, “monto”, “estado del pago” y más detalles sobre este.

Junto a esto, el sitio del beneficio señala que, si han pasado más de 3 meses desde la fecha de emisión de su beneficio y no lo ha cobrado, puede solicitar el pago a través del sitio web ChileAtiende, usando su ClaveÚnica, o directamente en una sucursal IPS ChileAtiende.

Gobierno hace balance positivo del Aporte Familiar Permanente

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, en un punto de prensa del Instituto de Previsión Social hizo un balance positivo del pago del Aporte Familiar Permanente 2023, el también conocido como “Bono Marzo” ha llegado a 1 millón 474 mil 510 familias, lo que se traduce en que ha beneficiado a 2 millones 985 mil 559 personas.

En total, el Estado ha destinado más de 356 mil 610 millones de pesos en la entrega de esta ayuda económica y si bien la gran mayoría de las personas beneficiarias ya realizó su cobro, aún quedan alrededor de 20 mil personas con pago presencial que no se han acercado a retirarlo.

¿Cuáles eran las fechas de pago del Aporte Familiar Permanente?

El Aporte Familiar Permanente tuvo tres grupos de pago, estos fueron:

Grupo 1 – desde el 15 al 28 de febrero: Se paga a quienes cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS.

Se paga a quienes cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS. Grupo 2 – desde el 1 al 14 de marzo: Se paga a quienes cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS. También desde el 1 de marzo se paga a pensionados del IPS con cargas familiares.

Se paga a quienes cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS. También desde el 1 de marzo se paga a pensionados del IPS con cargas familiares. Grupo 3 – desde el 15 de marzo en adelante: Se paga a los trabajadores y trabajadoras, y también a los pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.