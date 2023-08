El jefe comunal de Recoleta, Daniel Jadue, recomendó a través del programa de Youtube “Sin Maquillaje”, a “dejar vacío el sistema” de las AFP a través de nuevos retiros en caso de que no se concrete la reforma de pensiones.

¿Otro retiro de las AFP? Daniel Jadue presiona por reforma de pensiones

El alcalde aprovechó el espacio para discutir la nueva reforma previsional y realizó un particular llamado a la oposición: “Aquí hay que decírselo clarito a la derecha. La derecha ya dijo que saliera Jackson. Esa era la excusa para sentarse a conversar. Yo quiero hacer un llamado bien duro; si no hay reforma de pensiones, entonces tendrá que haber retiro de los fondos previsionales . Si no hay reforma de pensiones y siguen diciendo que los fondos son inexpropiables, entonces queremos más retiros”.

“A ver qué les gusta más: o que se aporte más a un pilar solidario para tener pensiones dignas para todos, o que efectivamente vayamos a dejar vacío el sistema y este fondo de capitales para las grandes empresas”, expuso, agregando que para eso “hay que empezar a presionar” agregó Jadue.

Finalmente, el jefe comunal advirtió que “si no hay reforma de pensiones, hay retiros de fondos previsionales. En una de esas, en poquitas semanas más, nos vemos todos gritando ‘y el sexto retiro cuándo”.

El tenso encuentro entre el Gobierno y la oposición

Según lo consignado por Meganoticias, el Gobierno logró reunirse durante este jueves con los partidos que conforman Chile Vamos con el principal objetivo de avanzar en un acuerdo por la reforma de pensiones.

Sin embargo, desde la oposición afirmaron que, si bien se trató de un punto de partida, las conversaciones se tornaron algo “tensas” debido a que les resulta ‘difícil’ ceder su postura para que el 6% de cotización adicional para pensiones se destine a un sistema de reparto.

Recordemos que este ítem es uno de los más importantes del proyecto de pensiones del Gobierno.