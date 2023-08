La alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei, reveló un importante conflicto legal que atraviesa la actriz y nueva ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

Lo anterior se da luego que la empresa Arredondo y Guzmán Limitada obtuviera una licitación de más de 30 millones de pesos por una ‘capacitación’ para edificios residenciales que participan del servicio Mi Barrio Recicla.

Evelyn Matthei revela conflicto legal que salpica a la ministra de Cultura Carolina Arredondo

La jefa comuna habló de ello en Radio Universo: “Efectivamente pusimos fin anticipado, porque llegó el Covid, por lo tanto, era imposible hacer esas capacitaciones, porque no había posibilidad de hacer contacto con distintas personas. Ella trató que nosotros le devolviéramos dineros que según ella ya habían gastado , pero a nosotros nos pareció que lo que ella estaba tratando de rendir era absolutamente fuera de lo que significaba el contrato”.

En ese contexto, la alcaldesa se refirió al contenido de la licitación debido a que estaban implementando su propio plan de reciclaje comunal “había que explicarle a los vecinos qué tipo de plástico, qué tipo de residuos efectivamente van al reciclaje y cuáles van a la basura. Esto fue licitación pública, a través de ChileCompra, y ellos se ganaron la licitación (…) por precio”.

Un caso que pasó a tribunales

Matthei desclasificó un hecho que resultó en una demanda judicial de la empresa de la ministra con la municipalidad de providencia: “se había comprado una moto y quería que nosotros se lo pagáramos como parte de esta licitación (…) obviamente nos negamos y ella nos demandó y estamos en tribunales (…) Nosotros consideramos que no le debemos absolutamente nada y ella nos demandó para que le pagáramos y nosotros lo que estamos defendiendo en tribunales es que no había por qué pagarle“.