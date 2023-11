El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó el pasado jueves que un avión con migrantes venezolanos expulsados desde Chile no pudo despegar a su país de destino, Venezuela, por una particular razón.

¿Por qué un avión con migrantes expulsados no pudo salir de Chile y viajar a Venezuela?

La autoridad detalló y explicó que “l as a utoridades aeronáuticas venezolanas no autorizaron la salida de este vuelo ”, instancia en que aprovechó de mencionar que “la solución a la expulsión de ciudadanos de Venezuela que están en situación migratoria irregular no depende solo de Chile, sino también de la disposición venezolana, porque el avión debe ingresar al espacio aéreo venezolano. Sin su autorización, eso no es posible”.

La autoridad precisó que “las personas estaban identificadas, la PDI las había detenido, se había contratado el avión. En teoría, Chile había hecho todo, pero una sola decisión de la autoridad aeronáutica venezolana echó todo por tierra”.

¿Por qué el avión no pudo llegar a Venezuela?

La respuesta la entregó la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aseguró que “lamentablemente este vuelo que llegaba hoy día y partía mañana, no fue autorizado”, además la autoridad de Gobierno precisó que en los próximos días “como Gobierno, vamos a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema”.

En resumen, el viaje no pudo llevarse a cabo debido a la falta de un permiso que debía ser emitido por un organismo venezolano equivalente a la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile.

¿Qué ocurrirá con los migrantes expulsados?

El subsecretario Monsalve, en conversación con 24 Horas, reveló además, que de acuerdo con nuestra legislación, hay un plazo de cinco días para expulsar del país a las personas o, de lo contrario, deberán ser liberadas.

“La PDI está facultada solo a mantenerlos detenidos durante cinco días” aseveró Monsalve.

Además, aseguró que por parte del Ejecutivo están trabajando para aplicar “todos los esfuerzos para reponer diálogos diplomáticos, tener conversaciones de seguridad, proponer acuerdos y reunirnos presencialmente con ellos. Esto tiene como fin que podamos hacer lo que anunciamos“.

¿Serán puestos en libertad?

Sin embargo, el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, confirmó que después de que expire el período de retención de cinco días, ninguno de los individuos expulsados será puesto en libertad.

“Todas las personas programadas expulsadas judicial y administrativamente en este vuelo, lo serán por vías comerciales, a través de la compra de pasajes antes de los cinco días” comentó.