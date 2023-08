Las diputadas Lorena Pizarro (PC) y Chiara Barchiesi (Republicanos) protagonizaron una tensa discusión debido a que esta última contrató al excarabinero Sebastián Zamora como su asesor.

La tensa discusión entre dos diputadas: “Trata de no cruzarte con nosotros, ordinaria”

Después de que se conociera que el excarabinero Sebastián Zamora, quien estuvo involucrado en la caída de un menor de edad desde el Puente Pio Nono, fue anunciado como asesor de Barchiesi, se produjo un intercambio de palabras en los pasillos de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En ese momento, la diputada Barchiesi y el excarabinero pasan al lado de la diputada Pizarro en compañía de otras diputadas comunistas cuando les menciona “comunistas levantadas de raja”, instancia que se da tras la negativa de Pizarro quien hablaba acerca de “lo doloroso” del nombramiento de Zamora.

A pesar que la situación no llegó a los empujones, las diputadas comunistas encararon a la parlamentaria de Republicanos, quienes lanzaron frases como “salgan de acá” y “no te cruces con nosotras“, “no te queremos ver”, “ordinaria“.

En ese contexto, el diputado UDI, Cristián Labbé, fue quien intervino para que la situación no pasara a mayores y sacó a ambas diputadas a otro pasillo de la cámara baja.

Los descargos de Pizarro y Barchiesi

Según consiga Emol, en el contexto de la acalorada, la discusión siguió tras los dichos de Pizarro de llevar a Barchiesi a la comisión de Ética “En esta Cámara de Diputados nos enteramos hace semanas que la diputada republicana tiene entre su personal a Zamora, que fue el carabinero que arrojó a un menor. Esto me parece una provocación muy dolorosa”.

Por su parte, Barchiesi detalló que “este miércoles me vi enfrentada a un acto de matonaje por parte de un grupo de diputadas comunistas, por la simple razón de pedirles respeto para mi equipo de trabajo”.

“Efectivamente, entre quienes me apoyan se encuentra Sebastián Zamora, quien es un ex carabinero investigado por la caída de un manifestante violento al río Mapocho, en 2020”, añadió la parlamentaria.

A comisión de Ética

Finalmente, la diputada Barchiesi se descargó contra Pizarro y aseguró que de igual manera la llevará a la comisión de Ética.

“No puede ser que en este Congreso Nacional una diputada de la República sea agredida y violentada por sus pares. Menos que no me dejen avanzar por los pasillos, señalando: ‘no te cruces con nosotras’. A todas luces, una frase de baja estofa, no digna de autoridades de este país”.