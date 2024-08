Muchas personas ya realizan la cuenta regresiva para uno de los meses más esperados del año, se trata de septiembre y la llegada de las Fiestas Patrias, que son motivo de celebración y días libres, para la mayoría.

Pero también es esperado por los beneficios que se pagan en esa fecha, como el ya tradicional Aguinaldo de Fiestas Patrias, te contamos quiénes pueden recibirlo y cuáles son los requisitos.

El plazo para cumplir los requisitos y recibir el Aguinaldo de Fiestas Patrias

Según lo informado por el IPS, este beneficio económico se paga una vez al año junto a la pensión de septiembre, a quienes cumplan los requisitos al 31 de agosto de 2024.

Por lo tanto, esta es la fecha límite que determina quienes recibirán el Aguinaldo de Fiestas Patrias.

Requisitos aguinaldo de Fiestas Patrias

En un documento de ChileAtiende se señala que recibirán este beneficio las personas que al 31 de agosto de 2024 tengan alguna de estas calidades:

Pensionados o pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

o una Pensionados o pensionadas de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS).

Pensionados o pensionadas del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados o pensionadas de las Mutualidades de Empleadores de la Ley N.º 16.744.

Pensionados o pensionadas de las leyes de Exonerados Políticos.

Pensionados o pensionadas de reparación: Ley N.º 19.123 (Rettig) y Ley N.º 19.992, incluidas las pensiones de sobrevivencia del artículo séptimo transitorio de la Ley N.º 20.405 (Valech).

Pensionados o pensionadas de AFP o compañías de seguro que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

Beneficiarios y beneficiarias del Subsidio de Discapacidad.

Beneficiarios y beneficiarias de la indemnización del carbón.

¿Cuál es el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias?

El IPS determina que este año, el monto base es de $24.261 y se incrementará en $12.446 por cada persona que, al 31 de agosto del 2024, tengas acreditada como carga familiar.

Pese a no tener derecho a cobrar Asignación Familiar porque tu ingreso mensual es superior a $1.228.614, es decir, pertenecen al tramo superior de ingresos para la Asignación Familiar (ver letra d del N° 2 del Decreto 967

del Ministerio de Hacienda).

El incremento del aguinaldo se pagará a quien, al 31 de agosto de 2024, estaba recibiendo el pago de las asignaciones familiares (pensionado, pensionada u otra persona, según sea el caso).

¿Me descuentan dinero del Aguinaldo de Fiestas Patrias?

Es importante destacar que el dinero del aguinaldo de Fiestas Patrias no tiene descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos, es decir que no es tributable ni imponible.