El exalcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín, lanzó una dura frase al país y al Gobierno del Presidente de la República, Gabriel Boric, y aseguró que el país “se volvió ingobernable”.

Joaquín Lavín reaparece: la dura frase que lanzó a Chile y el Gobierno de Boric

A través de un encuentro organizado por Icare y consignado por Ex-Ante, con la presencia del ex jefe comunal y del sociólogo Alberto Mayol, aprovechó de hablar acerca de una propuesta común con un plan estratégico para el país basado en la economía.

En esa instancia fue que Lavín acusó que en nuestro país “desde hace ya más de una década Chile dejó de crecer, y además se volvió crecientemente ingobernable”.

“Eso le ha pasado a todos los últimos presidentes, le pasa ahora a Boric y le pasará al próximo gobierno, si no hacemos nada por cambiar las cosas. Para la derecha, que tiene altas probabilidades hoy, el desafío no es solo ganar, sino cómo gobernar después. En términos económicos caímos en la trampa de los países de ingreso medio y no hemos logrado salir”, agregó.

El país necesita una tregua

El excalde de la comuna de Las Condes fue enfático en señalar que debido a los últimos acontecimientos que se han dado en la política “Chile necesita una tregua. Darnos la posibilidad de llegar a acuerdos mínimos”.

“La polarización es un fenómeno mundial, pero Chile siempre fue distinto. Por eso quisimos mostrar en el encuentro en Icare el tamaño de la oportunidad que estamos dejando pasar, y como la política es hoy el principal obstáculo para aprovecharla. Ojalá también logremos aprobar una nueva constitución”, expuso Lavín.

Sin embargo, precisó en que de no ser posible esta tregua en la política chilena “será un nuevo fracaso, y estaremos cerca del “que se vayan todos”.