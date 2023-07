Durante estos días se dio a conocer una foto con la que se logró capturar una “fotografía terrorífica” del rostro de una hormiga luego de ser tomada y ampliada más de cinco veces bajo un microscopio.

Imagen del rostro detallado de una hormiga genera terror

Según lo consignado por el New York Post, se trata de “Ant (Camponotus)”, una fotografia apodada y capturada por el Dr. Eugenihus Kavaliauskas de Lituania tras ser tomada bajo un microscopio y ampliada más de cinco veces.

“Siempre estoy buscando detalles, sombras y rincones invisibles. El objetivo principal de la fotografía es ser un descubridor”, comentó el autor.

En ese sentido, Kavaliauskas argumentó estar “fascinado por las obras maestras del Creador y la oportunidad de ver los diseños de Dios”. “No hay horrores en la naturaleza”, agregó.

No logró el Top 10

A pesar que la imagen capturada por el doctor fue un avance muy pocas veces visto no logró siquiera alcanzar el Top 10 ni las menciones de honor. Sin embargo, su fotografía alcanzo estar dentro de las mejores 60 fotos.

Participó en la Nikon Small World 2022

Se trata de una foto que participó del Concurso de Fotomicrografía Nikon Small World 2022 y que ha causado revuelo en usuarios de Twitter y Reddit por ver en primerísimo primer plano el rostro de una hormiga.

“Me parecía aburrido tomar una foto de una hormiga corriendo banalmente por el suelo, por lo que tomé una y la puse bajo un microscopio. Siempre estoy buscando detalles, sombras y rincones invisibles. El objetivo principal de la fotografía es ser un descubridor”, comentó Kavaliauskas en dicha instancia.

“Cuando empecé con la microfotografía, yo también pensaba que todos los escarabajos se parecían un poco a los monstruos. Pero ahora me he acostumbrado y me sorprende que haya tantos milagros interesantes, hermosos y desconocidos bajo nuestros pies”, remató.