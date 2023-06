Tras un periodo de eclipses que sacudió a todos los signos del zodiaco, sabemos que cada uno está viviendo diversas sintonías en sus vidas. Es por eso que, te contamos la predicción del horóscopo para el martes 6 de junio de 2023.

Aries

El cielo indica que las cosas pueden estar complejas en tu mundo laboral. Será un día sobrecargado de tareas, y de conflictos imprevistos que te harán sacar lo mejor de ti para resolverlos. Durante la tarde será algo mejor y se convertirá en la ocasión especial para tener los mejores momentos junto a tus seres queridos. Un consejo: debes ser prudente.

Tauro

Hay una tensión entre el Sol y Plutón (el astro de la transformación), lo que nos muestra que las cosas de hoy no serán fáciles, sobre todo en lo que respecta al corazón y tu pasión. Aunque no lo tengas tan claro, es posible que te des cuenta cómo te dejas llevar por las bajas pasiones y promover conflictos o dar una gran importancia a cosas que no tienen tanta importancia en realidad. Esto te ocurrirá tanto en lo amoroso como en el trabajo.

Géminis

Una desarmonía entre Sol y Plutón, a lo largo del día de hoy, amenazará mostrar tu lado más problemático e incómodo para ti. Sobre todo, debes esforzarte por tomar decisiones o ejecutar tu vida con la cabeza y conectar con tu lado más racional, y no por los impulsos y emociones, que sabemos, lamentarás y le contarás a todos tus amigos.

Cáncer

Plutón se opone a tu Sol, y eso te puede entregar momentos de profundo conflicto, y hasta sacar tu lado más violento o colérico ante situaciones que, en general, no tienen el peso de ser tan importantes. Tu gran sensibilidad natural hoy se podrá en un incendio que arrase con todo lo que está de pie, pero no te preocupes, todo depende ti. Un consejo: piensa ante de actuar.

Leo

Hay veces en la vida que no todo puede salir como quieres mi querido León(a). Y aunque deseamos que podamos manejar completamente nuestra vida, sabes que tienes mucha suerte y te encuentras en un momento excelente. Además, sabemos que porque un día salga un poco mal o las cosas no discurran como a ti te gustaría, te debes desanimarte o enojarte. Hoy vas a tener una sorpresa negativa en el trabajo.

Virgo

Ya debes bajar de la nube. Es esencial que en estos momentos de tu vida, pises firme con los pies. Como todo signo de tierra, cuando amas lo das todo y si la otra persona no te corresponde como tú deseas y necesitas puede llegar a causarte una decepción que raje tu corazón. Debes estar atento porque te amenaza un jarro de agua fría.

Libra

Aunque el cielo te este poniendo a prueba, debes saber que te regalará toda la fuerza necesaria para tomar las riendas de tu vida que hasta ahora no te habías atrevido, por su dificultad o incomodidad. Pero esta posición que se nos presenta para nuestra estética libra, que en sí es negativa, va a ser favorable para ti y te el vigor para hacer lo que debes.

Escorpio

Movimiento, impulso, pasión y actividad especialmente en tus asuntos de trabajo; pero se trata de una actividad que podría estar un poco mal canalizada que te hace imponer una gran cantidad de energía en algún objetivo relativamente poco trascendental aunque que a ti quizás te atraiga mucho, pero que en realidad sería algo que no te llene o sea como tu lo pintas.

Sagitario

Es posible que exista una jornada un poco crispado o conflictivo para la gran mayoría de los signos, debido a una influencia disonante de Plutón, sin embargo, tú estarás entre los pocos que se salvarán debido a la influencia favorable de tu regente Júpiter, y la Luna llena en tu signo, la cual te mostró los cambios que vienen para ti. Te mostrarás apasionado, y lo canalizarás bien.

Capricornio

Grandes problemas o preocupaciones que se presentarán de forma imprevista y van a afectar al ámbito familiar, los hijos o el hogar y la vida íntima en general. Pero no debes ponerte nervioso porque del mismo modo que llegan pueden desaparecer más adelante, en realidad se trataría de un peligro más aparente que real.

Acuario

Aunque se presente una influencia dominante de Plutón, esto te entregará la valentía que tanto querías, la meta de ir hacia adelante y superar toda clase de obstáculos, y sobre todo, tus temores interiores. Es un buen día para los asuntos laborales, pero no porque vayas a tener mucha suerte sino por tu gran lucha.

Piscis

Nuestros queridos peces les tocará difícil el día de hoy. No obstante, gracias al los buenos aspectos de Júpiter tienes un día que incluso, te podría dar un momento único de fortuna que no te esperabas en el trabajo o las finanzas. La desgracia de un enemigo puede ser la suerte para ti.