Este miércoles 15 de octubre la Corte de Apelaciones determinó que el jugador de Colo Colo, Jordhy Thompson, salga de cárcel. El futbolista que estaba con prisión preventiva ahora solo deberá cumplir arresto domiciliario nocturno. Esto mientras dure la investigación en su contra por la denuncia de violencia intrafamiliar, femicidio frustrado y desacato contra su expareja, Camila Sepúlveda.

Junto a ese caso, hoy también se reveló que la Justicia abrió una causa paralela contra el jugador de 19 años. Esta nueva arista se centra principalmente en la filtración de videos íntimos de la mujer.

“Quiero adelantar que han existido en numerosos medios la publicación de videos de la víctima, videos íntimos, y con respecto a ello se abrió una causa que lleva la fiscal Valeria Gómez con respecto a la filtración de los videos de la víctima”, detalló la jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Pamela Valdés.

Esta situación ya había sido denunciada por Sepúlveda en julio de este año, cuando acusó en sus redes sociales la filtración de contenido íntimo suyo. “Que horrible tener que hacer esto, pero ya es demasiado el acoso que estoy recibiendo y obvio no me quedaré callada. No entiendo cómo una mujer es capaz de hacerle esto a otra mujer“, escribió esa vez, aunque negó ser ella.

¿Hay penas de cárcel por filtrar video íntimos de una persona? Estas son las consecuencias legales

Actualmente, en Chile no está sancionada por ley la difusión de audios, imágenes o videos íntimos cuando el contenido se hizo de forma intencional.

Por ejemplo, si una persona le envía contenido sexual a su pareja y estos luego terminan su relación, se podría divulgar ese contenido privado y no habría una ley que lo sancione.

Así lo explica el diputado Andrés Giordano, (Independiente del Frente Amplio), quien conversó con RedGol respecto a este tema: “Lamentablemente, en Chile no está penada la difusión de imágenes, audios o videos íntimos sin consentimiento, cuando el material audiovisual se produjo consentidamente; es lo que en el mundo se conoce como ‘porno de venganza'”.

El proyecto de ley que sanciona la difusión de videos íntimos que está estancado en el Congreso

Según comenta Giordano, actualmente hay un proyecto de ley que se encuentra estancado en la Cámara de Diputados llamado “Ley de Violencia Digital”. Este fue propuesto por la diputada Maite Orsini en 2020, pero no ha tenido grandes avances.

“Entre otras cosas (el proyecto) establece penas a quienes envíen a terceros archivos de índole sexual que fueron obtenidos con el consentimiento de la víctima, pero posteriormente difundidos sin él”, explica el parlamentario.

El diputado enfatiza en la necesidad de que esta iniciativa de ley se apruebe lo más rápido posible, ya que es una “práctica que afecta principalmente a mujeres entre 18 y 30 años y que aumentó bruscamente desde la pandemia”.

“El fútbol no puede ser refugio de personas que ejercen violencia de género; no son ejemplo para nadie, ni representan los valores que el deporte debe evocar”, finalizó el parlamentario

¿Cómo pueden las víctimas de acoso en línea obtener apoyo y justicia?

Pese a que no existe una ley que sancione la difusión de contenido íntimo de una persona, las víctimas de estos casos pueden realizar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones.

Existen una serie de derechos que están asegurados en la Constitución actual. De esta manera, al verse afectado estos derechos (como cuando se filtra contenido íntimo) se puede solicitar en los tribunales que la vulneración se detenga y, eventualmente, se podría pedir una indemnización o que se sancione según establezca la ley. Para más información debes solicitar ayuda legal.