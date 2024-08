Conoce los montos si eres fiscalizado y no portas el documento.

La licencia de conducir es un requisito fundamental para conducir un vehículo en Chile, ya que certifica que pasaste la prueba teórica y práctica para circular por las calles. No portarla es causal de multas.

Por ello, el llamado es a la responsabilidad vial y sacar el documento si no lo posees, o en su defecto renovarlo si ya venció. El Ministerio de Transportes extendió el plazo para revalidar la licencia si te vence este año. Revisa esta información en esta nota de RedNews.

Existen distintas categorías de este documento. Estas licencias son las siguientes principalmente:

Clase A: para conducir taxis o vehículos de transporte público .

para conducir taxis o vehículos de . Clase B: para vehículos motorizados de tres o cuatro ruedas para transporte particular (automóviles, camionetas, furgones, furgonetas, etc) .

para vehículos motorizados de tres o cuatro ruedas para transporte particular . Clase C: para vehículos con motor fijo o agregado (motocicletas, motonetas).

¿Cuáles son las multas por manejar sin licencia de conducir?

Las multas por manejar sin licencia de conducir dependen de si no has sacado el documento en la respectiva municipalidad, o también en caso de haberlo obtenido y no lo portas al momento de ser fiscalizado.

Multa por no haber obtenido licencia: según el sitio Autofact, va desde 1.5 a 3 UTM ($98.851 a $197.703 aproximadamente), ya que es una infracción gravísima. Además, el juez podría enviar este antecedente a la hoja de vida del conductor, impidiendo que obtengas la licencia en corto plaz o.

según el sitio Autofact, va desde 1.5 a 3 UTM ($98.851 a $197.703 aproximadamente), ya que es una infracción gravísima. Multa si tienes licencia y no la portabas al momento de la fiscalización : de de 0,2 a 0,5 UTM (entre $13.193 y $32.984 aprox.) Queda a criterio del juez una eventual suspensión de la licencia hasta 45 días.

: de de 0,2 a 0,5 UTM (entre $13.193 y $32.984 aprox.)

En caso de un menor de 17 años que tenga licencia para conducir, pero al ser fiscalizado por Carabineros no cuenta con la compañía de un adulto con 5 o más años de experiencia, según la ley, se considerará como conductor sin licencia.