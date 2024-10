“¿Cómo saber si tengo una multa por no votar en Chile?“, es una pregunta que se repite bastante desde que se reinstauró el voto obligatorio en septiembre de 2022.

Esto implica que quienes no acudan a las urnas cuando hay elecciones, enfrentan una multa que, a la fecha, puede ser de entre $33.300 y $200.000. Si esa es tu situación y quieres revisar tu caso, te explicamos a continuación cómo hacer la consulta.

¿Cómo saber si tengo multa por no votar en Chile?

Si no votaste en alguna de las elecciones obligatorias, es más que seguro que el Servel te denunció al Juzgado de Policía Local. Esta es una medida que se aplica a todos los electores que no acuden a emitir su voto.

Luego de que se haya revisado la denuncia en tu contra, te llega una carta con la citación al Juzgado de Policía Local para presentar tus excusas. En caso de que tengas excusas, puedes irte tranquilo. De lo contrario, debes pagar una multa.

Las únicas excusas que se aceptan son haber estado enfermo, ausente de país, a más de 200 kilómetros de tu domicilio electoral o por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez.

Si no votaste y no tienes excusas, no te puedes librar de la multa, por lo tanto, la citación llega sí o sí a tu domicilio. Si todavía no la recibes, se recomienda seguir esperando, ya que el proceso puede demorar; el Servel tiene plazo de un año para hacer la denuncia y luego viene el proceso de revisión de dicha denuncia.

Pero si crees que ha pasado demasiado tiempo y todavía no recibes la citación, la opción es acercarte al Juzgado de Policía Local correspondiente a tu domicilio y hacer la consulta directamente.

Ahora bien, si preguntas por las Elecciones 2024 del 26 y 27 de octubre, deberás esperar un buen tiempo antes de ser citado.