Revisa los únicos cuatro motivos válidos para no votar sin tener que pagar multa.

¿Cómo excusarse de votar? Estas son las únicas justificaciones por las que no te pasarán multa

Se acercan las Elecciones 2024 y ya está casi todo listo para que comiencen los comicios. El Servel ya liberó el listado de locales de votación para que los electores sepan dónde les toca votar. Pero, ¿qué pasa si una persona decide no participar de proceso? ¿Cómo excusarse de no votar?

Revisa a continuación cuáles son las justificaciones válidas para no votar en estas elecciones, que eviten pagar una multa.

¿Cómo excusarse de votar?

En estas elecciones hay voto obligatorio. Sin embargo, hay ciertos casos en que una persona puede excusarse de no votar, evitando la multa por no participar en el proceso electoral. Las únicas justificaciones para no votar son:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Encontrarse en un lugar situado a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral el día de las elecciones.

de su domicilio electoral el día de las elecciones. Por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Si no votas por alguna de estas razones, no tienes que hacer ningún trámite en el Servel, sino que deberás esperar a ser citado por el Juez de Policía Local correspondiente a tu domicilio electoral en los meses siguientes al Plebiscito.

Una vez que seas citado, deberás llevar los documentos que justifiquen tu ausencia en las elecciones 2024.

Pero hay una excepción. Si no votas por encontrarse a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral, deberán seguir estos pasos:

Ir a una unidad de Carabineros (comisaría, tenencia o retén) el día de las elecciones y dejar una constancia de que estás a más de 200 kilómetros de tu domicilio electoral. Este trámite solo se realiza de forma presencial.

(comisaría, tenencia o retén) el día de las elecciones y de que estás a más de 200 kilómetros de tu domicilio electoral. Este trámite solo se realiza de forma presencial. Guardar el comprobante de la constancia.

Acudir a excusarse ante el Juez el día que sea citado, junto con el comprobante de la constancia.

¿Cuáles son las multas por no votar?

Si no votas y no tienes ninguna justificación, deberás pagar una multa a beneficio municipal.

El monto de la multa puede ir de 0,5 a 3 UTM, es decir, entre $33.300 y $200.000, aproximadamente.